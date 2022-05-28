Россия всю ночь обстреливала Сумскую область. Обошлось без жертв. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Живицкий.

По его словам, обстрелы велись с полуночи и до четырех утра. По области был нанесен ракетный удар. В результате в Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.

Также с территории РФ было зафиксировано около шести прилетов по территории Знобь-Новгородской громады, артобстрел по Эсманской громаде и около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

Отметим, что вчера днем российские войска также обстреляли из минометов Сумскую область.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.