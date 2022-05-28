Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области, разрушено сельхозпредприятие. Фото
Россия всю ночь обстреливала Сумскую область. Обошлось без жертв. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Живицкий.
По его словам, обстрелы велись с полуночи и до четырех утра. По области был нанесен ракетный удар. В результате в Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие.
Также с территории РФ было зафиксировано около шести прилетов по территории Знобь-Новгородской громады, артобстрел по Эсманской громаде и около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.
Отметим, что вчера днем российские войска также обстреляли из минометов Сумскую область.
Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.
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