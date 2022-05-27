В России усиливают подразделения пограничников на границе с Украиной. В ФСБ РФ заявляют, что это связано с обстрелами и артиллерийскими ударами.

Об этом со ссылкой на руководителя пограничной службы ФСБ РФ Владимира Кулишова пишет "Интерфакс".

Кулишов заявил, что обстановка остается сложной. Он утверждает, что это связано с обстрелами российских пограничников, а также "акциями устрашения" в виде артиллеристских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в которых он винит украинскую сторону.

По его словам, "в целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развернуты дополнительные временные пограничные посты".

Также Кулишов заявил, что "из-за угрозы диверсионных и террористических актов со стороны Украины" под охраной остается Крымский транспортный переход и другие стратегически важные объекты полуострова.

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Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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