Вашингтон предупредил Киев о том, что удары с украинской стороны по территории России, в особенности по той части, что расположена не близко к границе с Украиной, несут в себе риски эскалации.

Опасения у представителей США вызывает использование для этого Киевом поставляемого Западом вооружения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Западу, что поставки в Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к "неприемлемой эскалации".

Напомним, что Украина просит страны Запада поставить ракетные системы, которые могут бить на расстояние до 300 километров. Однако на Западе, в частности, в Белом доме, опасаются, что Киев воспользуются этим оружием для ударов по территории РФ.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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