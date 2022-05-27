Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 26 мая под обстрел попало село Журавлевка у границы с Украиной. По его словам, в результате погибла женщина.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Гладкова, женщина погибла в больнице. Также российский губернатор заявляет, что постоянные обстрелы идут в Журавлевке, Нехотеевке и Середе. Мирным жителям туда возвращаться нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ заявили, что за время войны с Украиной обстрелами повреждено 82 строения и 41 автомобиль.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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