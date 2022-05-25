Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает об обстреле села Журавлевка. Как он утверждает - со стороны Украины. Повреждено 5 домов, есть пострадавший.

По словам Гладкова, пострадавший - молодой человек с глубоким осколочным ранением.

"Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберёмся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Телеграм-канале.

Напомним, 18 мая Гладков заявил об обстреле села Солохи, расположенного под российским областным центром. По его словам, в результате обстрела были разрушения и один пострадавший.

Напомним, Россия уже не впервые обвиняет Украину в обстреле своих территорий. В частности, 11 мая губернатор Белгородской области Гладков также заявлял об обстреле села Солохи. По его информации, тогда один человек погиб (точнее, умер в машине скорой помощи), трое были ранены.

А 15 мая в России сообщили об обстреле посёлка Середа Белгородской области, который находится на границе с Харьковской областью. Один мирный житель в результате инцидента получил осколочное ранение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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