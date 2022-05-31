Около полуночи противник совершил два пуска ракет с самолета по территории Белопольской громады Сумской области. Самолет совершил пуски, не пересекая границу Украины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Сразу после ракетных ударов начался артобстрел территории громады.

Также в 03:00 с территории РФ была обстреляна Великописаревская громада. Было совершено около 10 ударов артиллерии.

В обоих случаях обошлось без жертв.

Напомним, вчера сообщалось, что россияне обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешеттами. Похожие использовались в Буче.

Также мы писали, что РФ перебрасывает войска и технику к границам с Сумской областью.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.