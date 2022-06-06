Войска РФ обстреляли Харьков и Чугуев. Есть погибший и раненый
В воскресенье, 5 июня, российские войска обстреляли Чугуев и Харьков. В Чугуеве в результате обстрела погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.
Об этом в Facebook сообщила городская голова Чугуева Галина Минаева.
"Наш город в в очередной раз подвергся обстрелу с стороны российских агрессоров. Имеем разрушения в одном из микрорайонов, но наиболее болезненно, что есть убитый и раненый среди жителей", - написала она.
Минаева призвала чугуевцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Об обстреле Харькова вечером 6 июня сообщил губернатор региона Олег Синегубов. Он написал в Telegram-канале, что возобновились обстрелы жилых районов города и призвал харьковчан быть в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги. Другие подробности не приводятся
Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.
Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.