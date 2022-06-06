В воскресенье, 5 июня, российские войска обстреляли Чугуев и Харьков. В Чугуеве в результате обстрела погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.

Об этом в Facebook сообщила городская голова Чугуева Галина Минаева.

"Наш город в в очередной раз подвергся обстрелу с стороны российских агрессоров. Имеем разрушения в одном из микрорайонов, но наиболее болезненно, что есть убитый и раненый среди жителей", - написала она.

Минаева призвала чугуевцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Об обстреле Харькова вечером 6 июня сообщил губернатор региона Олег Синегубов. Он написал в Telegram-канале, что возобновились обстрелы жилых районов города и призвал харьковчан быть в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги. Другие подробности не приводятся

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