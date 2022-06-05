Ни у разведки, ни у гражданских властей нет никакой информации, что у врага достаточно сил для нового штурма Харькова.

Об этом заявил губернатор Олег Синегубов в интервью изданию "Деловая столица".

"Мы понимаем, что враг не оставил своих попыток занять город Харьков, Харьковскую область. Мы понимаем, что это для него стратегическая задача. В любом случае попытка будет, как мне кажется, еще не одна. Это зависит от готовности наших Вооруженных сил и той общей военной ситуации, которую мы имеем на всех фронтах”, - сказал он.

По его словам, информация о том, что якобы на завтра или послезавтра готовится масштабное вторжение и новая попытка взять Харьков - только слухи.

Синегубов добавил, что находиться на улицах города все еще небезопасно. Поскольку в области продолжаются боевые действия, "прилететь" может в любую точку Харькова.

Ранее мы писали, что войска РФ продолжают обстреливать Харьковскую область и пытаются наступать в районе Изюма.

Также "Страна" сообщала, что по словам мэра Игоря Терехова, возобновившее работу харьковское метро может снова использоваться как бомбоубежище.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.