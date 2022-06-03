Офис Генпрокурора опубликовал фото разрушений в Основе (пригород Харькова), которую обстреляли россияне сегодня утром 3 июня.

По данным следствия, обстрел произошел около 5 часов утра. Один снаряд попал в административное здание, другой – в складское помещение, сообщает областная прокуратура в Facebook.

Установлено, что в административном здании поврежден потолок, разрушены оконные блоки и двери. Кроме того, полностью разрушен ангар с лесными пиломатериалами. В результате попадания снаряда начался пожар.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Осмотр места происшествия провели прокуроры Слободской окружной прокуратуры Харькова совместно со следователями отдела полиции №2 Харьковского райотдела полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Как писала "Страна", враг продолжает обстреливать Харьков и область. В областном центре двое раненых, в Чугуеве есть погибший.

Несмотря на постоянные обстрелы и непростую ситуацию на севере Харьковской области, в Харькове с 1 июня начнут начислять оплату за коммунальные услуги. Впрочем, начисления с 24 февраля спишут.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.