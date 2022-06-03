В Харькове с 1 июня снова будут начислять оплату за коммунальные услуги. Однако начисления с 24 февраля до 31 мая будут списаны, как и заявлял мэр Игорь Терехов.

Решение о возобновлении коммунальных платежей принял горсовет.

Первые платежки харьковчане получат в июле. Тарифы остаются прежними.

"В результате массированных обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были уничтожены или получили серьезные повреждения. Чтобы предприятия могли как можно быстрее восстановить их и качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону, было принято решение возобновить оплату услуг ЖКХ", - объяснили в горсовете.

Директора коммунальных предприятий "Харьковские тепловые сети", "Харьковводоканал", "Жилкомсервис" и "Комплекс по вывозу бытовых отходов" отметили, что на протяжении трех месяцев сотрудники коммунальных предприятий делали все возможное, чтобы даже в условиях войны город жил: ремонтировали трубопроводы, восстанавливали тепло- и водоснабжение, убирали дворы, вывозили мусор, запускали лифты и пр. За это время с харьковчан не брали плату за коммунальные услуги. Однако у предприятий нет финансовой возможности продолжать работу в таком режиме.

Ранее в Кабмине рассказали, как получить деньги на коммуналку за прием переселенцев.

Напомним также, что харьковчане помогали коммунальщикам убирать территорию вокруг разбомбленной ОГА.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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