Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о ситуации в области по состоянию на воскресенье, 5 июня.

Соответствующие данные он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Сообщается, что в течение прошедших суток враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

В результате обстрела Циркунов в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого вооружения обстреляны Дергачи и окрестные деревни. Пострадавших нет.

Также враг обстрелял населённые пункты Чугуевского района. В г. Чугуев ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское двое раненых. Еще два раненых в пгт Малиновка.

В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина.

На территории Харьковщины продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты пытаются обстреливать позиции украинских защитников и удержать ранее захваченные территории.

В районе Черкасских Тишек россияне применили фосфорные боеприпасы.

В районе Изюма оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Довгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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