В субботу, 4 июня, российские оккупанты в третий раз обстреляли аэродром "Коротич" в Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковский аэроклуб им. В. Гризодубовой.

Уничтожены два ангара, легкие спортивные и тренировочные самолеты.

Обошлось без жертв. От ударов образовались 6-метровые воронки.

На территории аэродрома никаких военных самолетов или вертолетов не было, утверждает глава аэроклуба Сергей Филатов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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