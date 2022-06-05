Сегодня ночью ракетному обстрелу подвергся Славянск. Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

"Ночь прошла неспокойно. Были обстреляны несколько городов Донецкой области. В том числе и Славянск. У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Поэтому жертв и разрушений нет", - информирует Лях.

Также он добавил, что в городе остается сложной ситуация с водой.

Ранее мы писали, что сегодня ночью российские войска обстреляли Краматорск и Дружковку. "Прилеты" пришлись на два промышленных объекта в Краматорске. По предварительной информации, жертв в результате ракетного удара по Краматорску нет. Однако есть как минимум один погибший и раненый в Дружковке - там "прилет" пришелся на частные дома.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.