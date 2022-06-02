Утром в четверг, 2 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. В результате перебита высоковольтная линия, в городе нет света.

Об этом заявил мэр Славянска Вадим Лях на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал фото ракеты, которой, видимо, и был нанесен удар.

По словам Ляха, в городе прекращена подача воды, которую вчера начало налаживать предприятие "Вода Донбасса".

Помимо этого пострадал частный сектор Славянска. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны заявил, что войска РФ продвигаются к Славянску.

Также мы писали, что жителей Славянска призвали быстрее эвакуироваться из города.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.