Войска РФ нанесли удар по Славянску. Город остался без воды и света. Фото
Утром в четверг, 2 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. В результате перебита высоковольтная линия, в городе нет света.
Об этом заявил мэр Славянска Вадим Лях на своей странице в Facebook.
Также он опубликовал фото ракеты, которой, видимо, и был нанесен удар.
По словам Ляха, в городе прекращена подача воды, которую вчера начало налаживать предприятие "Вода Донбасса".
Помимо этого пострадал частный сектор Славянска. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, ранее американский Институт изучения войны заявил, что войска РФ продвигаются к Славянску.
Также мы писали, что жителей Славянска призвали быстрее эвакуироваться из города.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.
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