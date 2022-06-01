Утром в среду, 1 июня, россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба местной ВГА.

"Утро первого дня лета в Славянске снова недоброе. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения", - сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

К счастью, обошлось без жертв. Вадим Лях призвал местных жителей эвакуироваться.

Напомним, вчера враг нанес ракетный удар по Славянску: три человека погибли, были повреждены школа и 7 многоэтажек.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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