Сегодня погибли четверо мирных жителей Донецкой области – трое в Славянске после того, как враг нанес ракетный удар, повредив школу и 7 многоэтажек, и один в Райгородке.

Еще 7 гражданских получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время установить невозможно.

"Эта информация является косвенным подтверждением ранее публиковавшихся сведений о том, что бои подошли к Райгородку, который находится на пути из Лимана в Славянск", - анализирует данные о жертвах Телеграм-канал "Политика Страны".

О движении российских войск из Лимана в сторону Славянска также сообщал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Также обстрелы продолжаются и в Харьковской области, где сегодня погибли женщина и ребенок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.