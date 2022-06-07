Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предрек, что для фронта предстоящая неделя будет сложной и жаркой.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live" Марку Фейгину.

Советник Ермака надеется, что у командования есть "какой-то гениальный план", чтобы спасти ситуацию.

Арестович связал свои неутешительные прогнозы с высокой концентрацией российских войск у Славянска Донецкой области и в Луганской области. А также с тем, что западное оружие приходит в Украину слишком медленно.

Ранее Арестович говорил, что Славянск могут взять в осаду через неделю.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.