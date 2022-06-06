Славянск могут взять в осаду через неделю. Такой прогноз сделал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

Лиманской группировке противника скорее всего удастся захватить Святогорск. А от Изюма наступление идет на Барвенково, чтобы оттуда перерезать трассу на Славянск.

Концентрация сил позволяет россиянам взять Славянск в оперативное окружение в течение недели, сообщил советник Ермака.

"Уже вплотную приближается осада Славянска. А наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег", - заявил Арестович.

Напомним, в Генштабе рассказали, что ВСУ отбросили врага на Славянском направлении и удерживают трассу Бахмут - Северодонецк.

Ранее мы писали, что 5 июня российская армия обстреляла Славянск. Удар пришелся на нежилой сектор, жертв и разрушений нет.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.