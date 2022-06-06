Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня - намного больше, чем горстка, обещанная Великобританией и США до сих пор, - чтобы иметь шанс победить Россию.

Такое заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович в комментарии The Guardian.

"Если мы получим 60 таких систем, то русские потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40 человек, они будут продвигаться вперед, хотя и очень медленно, с большими потерями; с 20-ю они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас", - сказал он.

По его словам, хотя ракетные установки являются "оружием, меняющим правила игры", было сделано недостаточно, чтобы переломить ход войны.

"Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать умирать, а мы будем продолжать терять позиции", особенно если страны с десятками систем "решат пожертвовать четыре или пять", сказал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.