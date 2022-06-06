Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу РСЗО M270 Украине. По его словам, решение было принято, чтобы ВСУ могли эффективно отражать наступление России.

Об этом Джонсон написал в Twitter.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", - заявил премьер.

В Минобороны Британии уточняют, что системы M270, которые могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км, значительно повысят боеспособность украинских сил. Наряду с РСЗО Великобритания также будет поставлять боеприпасы M31A1 в больших количествах, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Великобритания поддерживает Украину в этой борьбе и играет ведущую роль в снабжении ее героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны от неспровоцированного вторжения. Если международное сообщество продолжит свою поддержку, я верю, что Украина может победить", - сказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, по мере изменения тактики России должна меняться и поддержка Украины.

"Эти мощные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские войска без разбора использовали для уничтожения городов", - заявил Уоллес.

Сообщается, что украинские военные будут обучаться работе с РСЗО в Великобритании, чтобы максимально повысить эффективность систем.

Напомним, 1 июня Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Также мы писали, что американские инструкторы уже начали обучать украинских военных работе с РСЗО HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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