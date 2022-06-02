Вслед за США ракетные системы залпового огня Украине начнут передавать другие страны. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о поставках в Украину систем M270 американского производства.

Об этом сообщает CNN.

"По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов", - сказал Бен Уоллес.

Он также подтвердил, что США отправят Киеву свои новейшие установки HIMARS. Отличие этих двух установок лишь в скорости хода: британский вариант гусеничный, а у HIMARS - колесный. Системы M270 способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Сколько систем передадут британцы, не сообщается.

Напомним, Германия также хочет передать Украине четыре РСЗО из собственных запасов.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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