В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 6 июня, в которой говорится, что основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокирования украинских войск в районе Лисичанска.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Славянском направлении украинские войска успешно отразили штурм на направлении села Долгенькое. Противник отошел. Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокирования наших войск в районе Лисичанска. Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоахтырка и Вороново. ВСУ сводят на нет попытки россиян взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк. На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал украинские подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки (село на горе около Святогорской Лавры - Ред.) и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке. На Бахмутском направлении противник обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы Берестово, Федоровки и Мироновки.

Кроме того, в Генштабе рассказали о ситуации на других направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Обстановка особых изменений не претерпела.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также в Брянской области, в непосредственной близости от государственной границы с нашим государством, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова. Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к Государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

На Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого согласования мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков. Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

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Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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