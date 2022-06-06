Владимир Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысяч украинских военных с "Азовстали". Ранее похожую цифру называла российская сторона.

По словам президента, вопросом обмена пленных занимается Главное управление разведки.

"На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ. Мы знаем, о чем с россиянами договариваться, мы знаем эту цену. Мы знаем, что им нельзя доверять. ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат. Результат единственный – вернуть людей домой", – сказал глава государства.

Он сказал, что первой поставленной перед ГУР задачей была задача вывести украинских военнопленных живыми, и она выполнена в полном объеме.

"Первая часть была – вывезти людей живыми. Я считаю, что ГУР первую часть выполнил. На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой. Мы ждем от них результата. Но мы не можем каждый день их спрашивать: "Ну что там?". Все это непросто. Будем верить, что им удастся поставленная задача", - добавил Зеленский.

Напомним, факт того, что обмен пленными курирует глава украинской разведки, который имеет канал связи с военными России, подтвердил и Алексей Арестович.

Ранее президент Зеленский заявлял, что украинские военные с "Азовстали" должны быть освобождены по процедуре обмена.

В то же время российская сторона отрицает, что были какие-то договорённости об их обмене и говорят, что украинские военные с "Азовстали" сдались в плен в обмен на сохранение жизни.