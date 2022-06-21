Дочь бизнесмена Илона Маска подала заявление в суд. Она хочет изменить имя и получить новое свидетельство о рождении. Об этом сообщает Reuters.

Документ подан в суд в Лос-Анджелесе в апреле, но о нем стало известно только недавно благодаря сообщениям журналистов, отмечает издание.

Свое решение дочь Маска обосновывает следующим образом: "Я больше не живу и не хочу быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, в какой-либо форме". Причина разрыва между дочерью и отцом неизвестна, подчеркивает Reuters.

Прежнее имя дочери-сына Маска - Ксавьер Александер Маск. Сейчас она намерена сменить его на Вивиан Дженна Уилсон. В этом году ей исполнилось 18 лет - это возраст согласия в Калифорнии, поэтому .

Юристы Маска и Tesla не ответили на запрос Reuters о комментарии.

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