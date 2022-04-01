В США с апреля можно будет указать "Х" в графе "пол" паспорта. Это сделано для тех людей, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

Об этом в своем Твиттер сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Отмечая День видимости трансгендеров, мы отмечаем этот исторический момент в Государственном департаменте США как значимый шаг к инклюзивности ЛГБТКИ+", - написал госсекретарь США, который, как видим, озадачен сейчас не только войной в Украине.

Такой неопределенный пол можно будет указать при получении паспорта уже с 11 апреля, а в следующем году - и для других документов.

CNN пишет, что администрация Джо Байдена прилагает и другие усилия по реализации гендерно-инклюзивной политики.

В частности, администрация планирует сотрудничать с авиакомпаниями, Управлением транспортной безопасности и Министерством внутренней безопасности, чтобы добавить гендерные маркеры "X" и в другие свои системы.

Также еще в июне Госдеп объявил, что обновит свои процедуры, чтобы позволить заявителям самостоятельно выбирать признак пола для паспорта, и что "больше не будет требоваться медицинское освидетельствование", если признак пола, выбранный заявителем самостоятельно, не соответствует полу, указанному в других официальных документах, удостоверяющих личность.

Таким образом США присоединяются к Канаде, Австралии, Новой Зеландии и другим странам, где уже есть такая гендерная паспортная политика.

Ранее в США начали догадываться, что мужчины сильнее женщин, и решили ввести ограничения для пловчих-трансгендеров.

Случилось это после того, как трансгендер начал бить рекорды в женском плавании. До тех пор, пока не проиграл другому трансгендеру.