В сети появились описания трех самых скандальных любовных сцен из сценария нового фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц", на съемки которого Госкино выделило 20 млн грн.

Об этом сообщают "Українські Новини".

Главный герой 17-летний Поль страдает "эдиповым комплексом" – испытывает сексуальное влечение к своей матери Софии. Принц читает молитву, но вместо "Отче наш" обращается к матери.

В другой сцене Поль фотографирует свою мать голой и кладет снимок себе между ног.

Еще в одной сцене описан секс втроем и инцест. Поль занимается любовью со своей репетитором Сашей и ее братом наркодилером Деном. Они принимают наркотики и в одной из сцен Саша как в церкви "причащает" Поля "маркой ЛСД".

Ранее 60 нардепов отправили президенту Владимиру Зеленскому запрос относительно недопустимости финансирования фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц".

Напомним, согласно описанию проекта, фильм "Мой юный принц" расскажет историю о 17-летнем юноше из состоятельной семьи, страдающем агорафобией, который вместе с матерью живет на деньги бабушки, оставшиеся от продажи произведений искусства. Юноша ведет разгульную жизнь в своем шикарном доме, пока не встречает Антуана и его отца Марка. "Страна" подробно рассказывала, что известно о будущем фильме и почему его требуют не финансировать из бюджета.