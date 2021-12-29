Нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления об обращении к Кабмину и других органов по поводу отмены госфинансирования фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц".

Об инициативе в Telegram-канале сообщил один из ее авторов нардеп Александр Качура.

"Да, мной вместе с Артемом Культенко и 40 коллегами зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено требование пересмотра решения о господдержке этого "произведения" и изменении подходов в этом направлении. У общества, в котором около 67% граждан являются христианами, сюжет ленты, где виден открытый гомосексуальный контекст фильма с использованием библейской тематики, вызвал негодование. Мы не против творчества, но входят ли такие произведения в приоритеты государства при нынешней ситуации в стране?" - написал Качура.

В проекте постановления №6473 от 28 декабря содержится предложение о пересмотре на соответствие положениям законов Украины "О защите общественной морали" и "О государственной поддержке кинематографии" решения о господдержке фильма "Мой юный принц" и выделении на проект 20 млн гривен из бюджета.

Также нардепы хотят, чтобы Кабмин за месяц разработал действенную систему контроля за использованием средств, направленных на производство фильмов, отменяющую формальный (недейственный) подход привлечения независимых аудиторских компаний к выполнению этих функций. Они предлагают разработать действенную систему, которая обеспечит уплату субъектом кинематографии, которому была предоставлена ​​государственная поддержка на создание фильма, в государственный бюджет прибыли, полученной от проката и/или передачи прав на использование этого фильма.

Кроме того, авторы проекта постановления предлагают правительству разработать и принять нормативно-правовые акты по использованию бюджетных средств для производства фильмов, которые должны определить механизм оценки стоимости аренды оборудования и сценическо-постановочных средств производства фильмов.

Напомним, ранее 60 нардепов отправили президенту Владимиру Зеленскому запрос относительно недопустимости финансирования фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц".

Отметим, согласно описанию проекта, фильм "Мой юный принц" расскажет историю о 17-летнем юноше из состоятельной семьи, страдающем агорафобией, который вместе с матерью живет на деньги бабушки, оставшиеся от продажи произведений искусства. Юноша ведет разгульную жизнь в своем шикарном доме, пока не встречает Антуана и его отца Марка. "Страна" подробно рассказывала, что известно о будущем фильме и почему его требуют не финансировать из бюджета.

Также мы публиковали тизер первого украинского фильма об ЛГБТ "Мой юный принц".