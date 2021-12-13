В сети опубликован тизер первого украинского фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц", на создание которого Госкино выделило 20 миллионов гривен.

О выходе тизера также в соцсети сообщил продюсер Алексей Гладушевский.

"Почему бы в свой день рождения не сделать приятное нашей команде и будущим зрителям фильма Мой юный принц и не выложить наш тизер?", – написал Гладушевский в Facebook.

В описании фильма режиссера Хачатура Василяна говорится, что в центре сюжета 17-летний подросток с больной психикой, живущей в шикарном имении. Поль ведет разгульный образ жизни и проявляет нездоровую привязанность к своей матери Софии.

Внезапно в их жизнь вторгаются молодой парень Антуан и его отец Марк. У Поля завязываются отношения с Антуаном, а у Софии - с Марком. Однако, как бы удачно все ни складывалось, в шикарном особняке происходит трагедия.

Судя по именам и обезличенному национальному фону фильма - он предназначен для показа не столько для украинцев, сколько на европейскую аудиторию. И, по-видимому, на сбор призов от толерантных к этой теме европейцев. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны".

Продюсер Алексей Гладушевский называет свой фильм "украинским Гамлетом". Релиз картины запланирован в июле 2022 года.

Напомним, что вокруг создания этой картины на государственные средства уже разгорались скандалы. В частности, 60 нардепов отправили президенту Владимиру Зеленскому запрос относительно недопустимости финансирования фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц".

Также мы сообщали, что в Раду подан проект закона о наказании за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.