Трансгендер Айшак Хениг стал победителем в соревнованиях женских студенческих команд по плаванию в США. Как выяснилось, он поменял под с женского на мужской, но еще не начал гормональную терапию, что и позволило ему выступать за женскую команду. На соревнованиях ему удалось обойти рекордсменку Лию Томас, которая также является трансгендером, но поменявшим пол с мужского на женский. Об этом пишет Daily Mail.

Айшак Хениг ранее был женщиной. Фото: dailymail.co.uk



Лия Томас из Университета Пенсильвании привлекла к себе внимание в декабре 2021 года, когда побила несколько рекордов в плавании. Два года назад она была Уиллом Томасом и соревновалась среди мужчин. Но вскоре сделала операцию по смене пола. Далее последовала годовая гормональная терапия - курс по снижению уровня тестостерона. Лишь после этого Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) разрешила уже Лии Томас выступать среди девушек.

Выступление было настолько феноменальное, что Томас побила сразу три рекорда и выиграла с огромным отрывом от соперниц. В частности, на дистанции 1500 метров Томас опередила ближайшую соперницу на 38 секунд. А в заплыве на 500 метров - на 14 секунд.

Благодаря этому она получила право выступить на чемпионате США, который состоится в марте 2022 года.

Правда, не все остались довольны таким развитием событий. Некоторые соперницы Томас подали иск в суд. Девушки призвали поддержать закон о справедливости в женском спорте.

Лия Томас ранее была мужчиной. Фото: dailymail.co.uk

Закон Айдахо о справедливости в женском спорте подписан в марте 2020 года и стал первым законом в США, который запрещает трансгендерам участвовать в женских видах спорта в школах. К ним присоединились и в Техасе - там тоже запретили школьникам-трансгендерам выступать за команды другого пола.

А 8 января в США состоялись студенческие соревнования между Йельским, Дартмутским и Пенсильванским университетами. Но на этот раз Лии Томас победить не удалось. Лидером соревнований стал представитель Йеля Айшак Хениг, который уже начал менять пол с женского на мужской, но еще не прошел гормональную терапию. Он выиграл во всех трех заплывах.

Свое участие в женских соревнованиях он объяснил желанием остаться в студенческой женской команде, за которую выступает три года. Отложение приема гормонов дало ему такое право.

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