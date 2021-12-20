Первая леди Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу после того, как в сети распространили слухи о том, что она трансгендер, ранее была мужчиной и носила имя Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия супруги президента Франции). Об этом сообщил источник в ее окружении, передает телеканал BFMTV.

Слухи о трансгендерности Брижит Макрон появились в сети на прошлой неделе. Впервые эта информация была опубликована в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам. Хэштег #JeanMichelTrogneux 13 декабря вошел в топ-тренды Twitter во Франции и присутствовал там до второй половины 14 декабря. Распространение этой информации приписывают сторонникам правых сил.



Известно, что супруга Макрона, Брижит, была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

Ранее "Страна" писала о том, что в Офисе президента отказались сообщить, вакцинирована ли первая леди Елена Зеленская.

Также мы сообщали, что 66-летняя жена Макрона сделала пластическую операцию, и публиковали ее фото после хирургического вмешательства.