Палата представителей США 8 февраля одобрила законопроект о борьбе с нарушениями прав человека в отношении представителей ЛГБТК+ в других странах. Проект предполагает введение санкций в отношении иностранцев, причастных к преследованиям или нападениям против ЛГБТК+ за границей. Им будут отказывать во въезде в США, а уже действующие визы аннулируют.

Об этом сообщает The Hill.

Закон презентовал членом палаты представителей от республиканцев и гей Дэвид Чичиллин. Документ был одобрен 227 голосами, против проголосовали 206.

"Только что был принят палатой представителей законопроект, посылая всему миру четкий сигнал о том, что каждый член сообщества ЛГБТК+ заслуживает того, чтобы жить достойно и без насилия, незаконных задержаний, пыток и всех форм жестокости", - написал Чичиллин в Твиттере вскоре после голосования.

Согласно законопроекту имена допустивших по отношению к ЛГБТК+ лиц будут добавляться в черный список, который периодически станут обновлять.

В соответствии с законопроектом Государственному департаменту также будет поручено назначить по крайней мере одного чиновника для отслеживания насилия и дискриминации в отношении ЛГБТК+ в зарубежных странах.

По данным неправительственной организации Human Rights Watch, не менее 68 стран имеют законы, криминализирующие однополые отношения даже при наличии обоюдного согласия. Во многих государствах действуют дополнительные правила, направленные против представителей ЛГБТК+.

"К сожалению, тысячи представителей ЛГБТК ежегодно подвергаются нападениям, преследованиям, арестам и убийствам, страдая от санкционированной государством дискриминации... Тем не менее, виновные слишком часто действуют безнаказанно, никогда не сталкиваясь с последствиями своих преступлений", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

По ее мнению, закон о глобальном уважении поможет противостоять этой несправедливости, запретив правонарушителям въезд в США.

Пелоси призвала Сенат присоединиться к палате представителей в утверждении закона о глобальном уважении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии 125 представителей католической церкви коллективно признались в принадлежности к ЛГБТК+.

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