В Германии 125 представителей римско-католической церкви совершили коллективный каминг-аут и публично признались в своей принадлежности к ЛКБТК+. Они призывают к прекращению дискриминации.

Об этом сообщает dpa.

Указано, что среди совершивших каминг-аут были не только учителя и церковные администраторы, но и священники. Они призывают и других католиков присоединится к инициативе #OutInChurch, а епископов публично заявить о своей поддержке манифеста.

Участники акции хотят иметь возможность открыто жить и работать как ЛГБТК+ в церкви без страха. Они требуют изменения церковного трудового законодательства таким образом, чтобы сексуальная ориентация и гендерная идентичность больше не были основанием для увольнения.

Помимо этого, активисты призывают убрать из церковного учения клеветнические высказывания о гендере и сексуальности и хотят "полного доступа ко всем сферам деятельности и занятиям в Церкви без дискриминации".

Напомним, в Германии после легализации гей-браков женились десятки тысяч однополых пар.

Также сообщалось, что в 2020 году Ватикан открестился от поддержки однополых браков.