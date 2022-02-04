После того, как в США трансгендеры и в прошлом мужчины начали бить национальные рекорды в плавании в соревнованиях среди женщин и вырывать победу друг у друга, спортивные организации страны решили ввести новые правила для сменивших пол атлетов.

Первой захотела установить рамки Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) - после череды побед трансгендера Лии Томас из женской команды Пенсильванского университета.

В конце января NCAA объявила, что теперь будет обращаться к национальным руководящим органам по каждому отдельному виду спорта, чтобы определить требования к трансгендерным атлетам для участия в женских соревнованиях. Также ассоциация ввела обязательные тесты на уровень тестостерона - их необходимо сдавать за четыре недели до соревнований.

А вслед за NCAA 1 февраля Федерация плавания США постановила ввести правила для пловчих-трансгендеров.

В ее заявлении сказано, что федерация и дальше продолжит отстаивать инклюзивность всех цисгендерных и трансгендерных женщин и их право на участие в состязаниях, но преимущества, которые дает мужская физиология, следует смягчать. Поэтому теперь спортсмены в процессе трансперехода будут допускаться к соревнованиям, только если в течение 36 месяцев уровень их тестостерона не превышал 5 нмоль/л.

Кроме того, группа из трех независимых медицинских экспертов будет требовать доказательства того, что предыдущее физическое развитие спортсмена как мужчины, смягченное каким-либо медицинским вмешательством, не дает ему конкурентного преимущества перед цисгендерными спортсменками-женщинами.

В попытке оправдать свои действия федерация привела статистические данные, показывающие, что женщина, занявшая первое место в 2021 году, в среднем будет занимать 536-е место во всех соревнованиях в стране на коротких дистанциях среди мужчин и 326-е место на всех длинных дистанциях среди мужчин. То есть спортивные функционеры внезапно поняли очевидное: мужчины в любом случае сильнее женщин (недаром искони для них существуют разные нормативы).

Меры против очевидного неравенства в физической форме мужчин (пусть и сменивших пол) и женщин также приняли в Аризоне. По инициативе республиканцев в штате приняли закон, ограничивающий право транс-девушек выступать в спортивных командах, которые соответствуют их гендерной идентичности. Это касается всех учебных заведений штата. В законе недвусмысленно сказано, что пол человека закладывается еще при оплодотворении, а выясняется при рождении или вообще внутриутробно.

Демократы уже возмутились: мол, документ "запугивает трансгендерных детей". И окрестили его "покажи мне свои гениталии" - за предполагаемый физический осмотр спортсменов, выдающих себя за спортсменок.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Олимпиаде в Токио впервые выступила трансгендер - тяжелоатлетка из Новой Зеландии.

Правда, выдающихся результатов она не показала, провалив соревнования.