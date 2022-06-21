Во вторник, 21 июня, в Украине идет уже 118-й день войны с Россией.

В Северодонецке и вокруг него продолжаются бои. Вокруг Авдеевки, которая примыкает к Донецку с северо-запада и где находится крупный укрепрайон ВСУ, участились массированные артиллерийские и ракетные удары. Продолжаются обстрелы Донецка.

На севере Харьковской области в последние дни наблюдается обострение. Россияне пытаются контрнаступать.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день - читайте в итогах за 20 июня.

Ниже хроника сегодняшних новостей в одной ленте. Материал обновляется.

21 июня

23.56 В Харькове снова взрывы.

23.52 Кремль не предоставил США никаких дополнительных подробностей о местонахождении двух американцев, захваченных в плен в Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

"У нас нет никаких дополнительных подробностей, кроме того, что было сообщено в СМИ", - сказал Прайс.

"Мы находимся в прямом контакте с российскими властями. Ни российские власти, ни российские прокси-силы, ни какие-либо другие организации не предоставили нам дополнительных сведений о местонахождении этих американцев", – добавил он.

Александр Дрюке и Энди Тай Нгок Хюинь пропали в Харьковской области. Вчера Кремль признал, что Друке и Хюинь находятся под стражей и под следствием.

23.44 Конфликт вокруг Украины может стать "состязанием на выносливость" между Россией и Европой.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден журналистам.

"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание – что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", - сказал он.

23.32 Спутниковые снимки Planet Labs, на которых демонстрируются результаты вчерашнего обстрела острова Змеиный украинской армией.

На снимках видны выжженные области, которые трактуются как следы украинской атаки.

23.30 Арестович у Фейгина дал понять, что на предстоящих переговорах в Турции по зерну Киева не будет.

Он заявил, что "начинают о нас без нас разговаривать".

23.26 Глава МИД Великобритании сообщила, что в среду отправляется в Турцию с целью обсудить пути помощи украинской стороне в вывозе зерна из Одессы.

Об этом Лиз Трасс сказала в своем выступлении в парламенте Великобритании, сообщает "Голос Америки".

По словам Трасс, на поиски решения проблемы остались считанные недели.

Ранее турецкие издания сообщили, что в Стамбуле на следующей неделе пройдут переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН по той же теме.

То есть Трасс летит в Турцию накануне этой встречи.

23.18 Арестович советует киевлянам несколько следующих дней ходить в укрытия во время тревоги.

"Киевлянам еще раз очень настоятельно - не пренебрегайте сегодня и завтра ночью, а лучше до 25-26 июня сигналами воздушной тревоги. Я думаю, они должны попытаться расплатиться за то, что в Черном море произошло... Я думаю, возможен удар по центрам принятия решений", - заявил он, имея в виду украинские удары по газовым буровым.

На вопрос, а вызовут ли удары по Киеву ответные действия по российским таким центрам, Арестович ответил: "Нам есть, чем и как сделать им очень-очень больно. Если ставки поднимаются, то и мы готовы их поднимать".

23.10 Основное в вечернем обращении президента:

Сегодня был марафон телефонных переговоров - с премьером Словакии, президентом Литвы, премьерами Венгрии, Португалии, Дании, Испании, Ирландии и Хорватии. В Киеве встретился с премьером Люксембурга. Эта страна отдала Украине 15% своего военного бюджета. Подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. Защита всех людей от насилия и дискриминации - наш принцип. Во всех переговорах говорю о том, что нужен 7-й пакет санкций ЕС против России. Россия должна постоянно чувствовать давление за свою антиевропейскую позицию. Российские войска серьезно давят в Донецкой, Харьковской и особенно Луганской областях. Украинские военные усилили защиту в Луганской области, где сейчас горячее всего. На юге ВСУ постепенно освобождают Херсонскую область.

23.05 Вечернее видео Зеленского.

23.04 США заявили о полной поддержке Литвы в ее конфликте с Россией из-за запрета транзита значительной части грузов в Калининград.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

23.00 Арестович прокомментировал сообщения о наступлении ВСУ под Херсоном, которые распространило командование "Юг".

Он назвал это "тактическими действиями". По его словам, украинские войска "резко подвинулись" в направлении трассы Николаев-Херсон и заняли Киселевку.

"Уже Киселевка за нами считается. Это весьма существенное продвижение, начиная от Посад-Покровского и Мирного", - сообщил Арестович.

Ранее линия фронта проходила в районе Посад-Покровского. То есть, ВСУ прошли порядка 12 километров.

При этом Арестович заявил, что "все непросто" и оставшиеся до Херсона 15 километров "можно идти полгода".

22.48 В результате обстрелов Краснопольской общины Сумской области четыре человека травмированы, два из них в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, повреждены дома, хозяйственные постройки, школа, сельский совет и парк. Всего было 4 обстрела из минометов и других видов оружия.

22.40 Арестович заявляет, что у ВСУ "большие проблемы под Северодонецком и Лисичанском".

По его словам, россияне планируют замкнуть тактическое окружение вокруг Золотого и Горского в Луганской области. "И угроза совершенно реальная", - добавил он.

Советник главы ОП также сообщил, что россияне уже недалеко от трассы Бахмут-Лисичанск, в районе Берестового, откуда их "отбросили недалеко".

Арестович заявил, что у россиян сейчас превалирует "тактика нарезания окружений". И они находятся в нескольких шагах от оперативно-тактического окружения украинских войск в Луганской области.

Однако, уточнил советник Ермака, "угроза есть, но окружения нет".

На вопрос, нужно ли выводить войска, пока кольцо не замкнулось, Арестович ответил, что решение принимает военное командование. Но "я бы, выполнив задачи по выматыванию противника, отвел войска на новую линию обороны".

Впрочем, советник не исключил, что у военных "есть какой-то замысел". И заявил, что Зеленский дает командованию ВСУ "автономию в принятии решений".

В общем, в случае чего - во всем будут виноваты военные.

22.38 Оперативное командование "Юг" вечером 20 июня сообщило о гибели четырех офицеров Одесской зенитно-ракетной бригады.

подполковника Сергея Мазина,

капитана Алексея Губина,

старшего лейтенанта Никиты Гапича,

лейтенанта Андрея Босюкова.

Сообщается, что они погибли, "выполняя боевую задачу". Других подробностей об их гибели нет.

22.36 Правительство Индии призывает государственные нефтяные компании покупать в больших объемах поставляемую со скидкой российскую нефть.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation уже сейчас ведет переговоры с "Роснефтью" о новых контрактах на поставку.

Ранее официальные лица Индии заявляли, что стали закупать больше российской нефти исключительно потому, что ее цена выгоднее.

22.24 Офис генпрокурора опубликовал фото пожара в Чугуеве Харьковской области после сегодняшнего обстрела, в результате которого погибло шесть человек.

22.22 Арестович в эфире у Фейгина назвал обстрелы Харькова и Одессы ответом России за украинскую атаку на остров Змеиный.

"Мы вчера ударили по... мы не били, так получилось - по Змеиному. И есть ответ - Одесса, Николаев, Харьков", - сказал советник Ермака.

Вчерашний удар по Змеиному сегодня подтверждали в оперативном командовании "Юг" - после того, как об этой атаке рассказали власти РФ.

22.14 The Guardian публикует видео боев за Тошковку 19 июня.

Напомним, на следующий день "ЛНР" заявила о захвате поселка, а сегодня это подтвердили украинские власти.

22.11 Снова взрывы в Харькове.

22.08 Пожар в Балаклее Харьковской области, находящейся под контролем России, после обстрела центра города сегодня вечером.

21.46 Минобороны РФ заявил об открытии двух "гуманитарных коридоров" для 70 иностранных судов из 16 государств, заблокированных в украинских портах.

Согласно сообщению, "коридоры" выглядят так:

В Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; В Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Впрочем, реальность этих коридоров сомнительна, поскольку само минобороны РФ признает, что с украинской стороной они не согласованы.

21.36 На кадрах с беспилотника, опубликованных 19 июня и поступивших в распоряжение Reuters, видны артиллерийские удары по Тошковке Луганской области.

Сегодня украинские власти признали потерю Тошковки.

21.12 В Донецке на Киевском проспекте горит дом, который обстреляли сегодня.

Это строение под номером 71 находится недалеко от линии фронта, сразу за поселком Спартак.

21.08 На русском языке в Украине можно будет издавать только классиков. Издание книг иностранных авторов на русском, а также книг, написанных гражданами России, будет запрещено.

Так прокомментировала принятие Верховной Радой закона о запрете импорта печатной продукции из России, Беларуси и неконтролируемых территорий Украины член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Юлия Гришина в эфире телемарафона.

"Российские книги, написанные на языке оригинала, могут издаваться в Украине с серьезными ограничениями. Не ограничены в издании книги российских классиков, однако нельзя будет ввозить, издавать и распространять популярную зарубежную литературу в переводе на русский. Такие книги должны быть переведены с языка оригинала на украинский", – сказала она.



В теории этот закон разрешает печатать книги русскоязычных авторов, имеющих другое гражданство, вроде Виктора Суворова. Однако неизвестно, можно ли будет печатать книгу, которая первоначально вышла в России.

21.00 Англоязычный твиттер Верховной Рады опубликовал фото женщины, погибшей от обстрела в Донецке.

Фото сопровождается твитом:

"Война не окончена. Мужчина плачет над мертвым телом своей девушки. Пострадала во время обстрела в Калининском районе Донецка в четверг, 9 июня 2022 года. Это то, что украинцы переживают каждый день".

На основной - украиноязычной - версии парламентского твиттера этой записи нет.

Обстрелы Донецка в последние недели значительно усилились. "ДНР" обвиняет в них украинскую армию, украинская сторона заявляет о провокациях со стороны "ДНР" и России.

20.58 В сети появились кадры из сериала "Властелин колец: Кольца власти", который выйдет 2 сентября 2022 года.

Они демонстрируют в основном орков, что уже вызвало понятные ассоциации в украинском сегменте Сети ("орками" многие называют российских военных).

Действие сериала будет развиваться в Средиземье за тысячи лет до знаменитого путешествия Бильбо Бэггинса к вулкану и формирования Братства кольца.

Опубликованные кадры и трейлеры уже вызвали споры из-за обилия в них темнокожих актеров, которые играют, в том числе, эльфов.

20.42 Соединенные Штаты категорически не согласны с тем, что, как заявляет Россия, граждане США, взятые в плен в Украине, не защищены Женевской конвенцией.



Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Sky News.

По словам Кирби, Вашингтон довел свою позицию до сведения российских властей.

То есть США, как Британия, обратились к Москве по поводу пленных.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что два гражданина США, взятые в плен в Украине во ходе боевых действий, были наемниками и должны нести ответственность за свои действия.

20.40 Подводим и анализируем итоги дня.

Угроза котла для ВСУ к югу от Лисичанска, усиливающиеся обстрелы Харькова, нарастающая напряжённость вокруг Калининграда: Угроза к югу от Лисичанска, совет Арестовича по детям в Харькове, калининградский детонатор. Итоги 118-го дня

20.35 15 человек погибли, 16 – ранены. О таких итогах сегодняшних обстрелов сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, из 15 погибших 5 – в Харькове, 6 – в Чугуеве, 3 – в Золочевской общине. При этом в Харькове погиб восьмилетний ребенок.

20.30 "Власти" оккупированного Энергодара собираются к новому учебному году собираются открыть все школы и детсады. И уже проводят в школах собрания родителей на эту тему.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

На собраниях объявили, что будут выдавать выпускникам 9-х и 11-х классов аттестаты российского образца, с которыми энергодарские дети будут иметь право поступать в Мелитопольский государственный университет и учебные заведения на территории России.

20.27 Словакия передаст 12 истребителей МиГ-29 Украине только после того, как Польша и Чехия согласятся защищать ее воздушное пространство.

Об этом сообщил Business Insider.

По информации издания, защита от соседей нужна будет Словакии до тех пор, пока она не получит купленные у США 14 самолетов F-16. Поставка последних задерживается.

20.22 На пляже в Одесской области сдетонировала мина. Это произошло у села Сычавка возле города Южное.

Отдыхающих не было, поэтому никто не пострадал - но выбило окна в строительном вагончике неподалеку.

20.12 Российские издания сообщают, что власти РФ восстановили железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом, прерванное в 2014 году.

Грузовые поезда уже начали курсировать. Первый пассажирский поезд на 250 человек отправится в Крым 1 июля.

20.10 Ратификацию Стамбульской конвенции, проведённую парламентом и подписанную президентом, хочет отменить через Конституционный суд Юлия Тимошенко.

Об этом сообщила замглавы правового комитета, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в "Фейсбуке".

Сейчас идёт сбор 45 подписей для представления в КСУ.

20.07 Видео ударов по Чугуеву, жертвами которых стали 6 человек.

20.04 Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" подтвердил информацию турецких СМИ, что в данный момент ведется подготовка к переговорам Украины, России, Турции и представителей ООН в Стамбуле по поводу вывоза зерна из Украины.

Однако, по его словам, о такой встрече как об окончательно решенном вопросе говорить пока рано.

"Могу подтвердить, что подготовка к таким переговорам ведется. Но я бы пока не говорил об этом как о свершившемся факте. Единственное, что могу сказать - такие переговоры состоятся не на самом высоком уровне", - сообщил Никифоров "Стране".

20.00 Для понимания масштаба боев к югу от Лисичанска, где российские войска пытаются взять в котёл украинские войска в районе Горского и Золотого.

Панорамное видео, снятое с российской стороны в районе Малой Долины. Поднимающаяся вдали почти сплошная стена дыма это Лисичанск и Северодонецк.

19.59 Безработных в Украине будут привлекать к общественным работам. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, сегодня у государства нет денег, чтобы платить тем, кто числится безработным, но отказывается от предложений центра занятости.

"Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы.

В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", – сказал Шмыгаль.

19.44 В бомбоубежищах северодонецкого "Азота" остаются 568 человек, среди них 38 детей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Гайдай в эфире телемарафона.

По словам Гайдая, это преимущественно работники предприятия и их семьи, которые отказались эвакуироваться.

В настоящее время у них есть продукты, вода и элементарные лекарства.

19.38 В результате сегодняшнего обстрела Чугуева Харьковской области погибли шесть мирных жителей, трое ранены.

Такие предварительные данные сообщила Суспильному мэр города Галина Минаева.

19.30 Назначенный "ДНР" "глава" Мариуполя Константин Иващенко издал указ о выплатах тем, чье жилье пострадало во время боев: им обещают 16 тысяч рублей (8 тысяч гривен) за каждый квадратный метр.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем тг-канале.

По подсчетам Андрющенко, общая сумма выплат должна составить 12 млрд долларов, поэтому он считает ее нереальной.

19.28 Зеленский подписал Стамбульскую конвенцию.

19.27 Один человек погиб, трое ранены в результате сегодняшних обстрелов Николаева.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем тг-канале.

По его словам, повреждено имущество двух частных предприятий: здания и автомобили.

19.20 Донецкие паблики публикуют фото "Донбасс Арены" в дыму.

Сообщается, что под обстрел попал парк вокруг стадиона. Сам стадион цел.

19.01 Самое важное в вечерней сводке Генштаба ВСУ это сообщение о том, что противник овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина.

Как мы уже писали, это означает, что группа украинских войск в районе Золотого и Горского уже почти окружена. Связь с "большой землей" (то есть, с Лисичанском) осталась только через Рай-Александровку (если она ещё не захвачена).

Тяжёлая ситуация для ВСУ в этом районе.

18:56 Главное в свежей сводке Генштаба:

1. Продолжаются боевые действия в городе Северодонецк.

2. Украинские войска отразили попытку разведки боем россиян в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино.

3. Войска РФ закрепляются в населенном пункте Устиновка (к юго-востоку от Лисичанска), ведут наступление в направлении Белой Горы (в сторону Лисичанска), имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

4. В направлении Тошковка – Подлесное противник овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина (южнее Лисичанска), закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское.

Штурм по направлению к Высокому украинские войска отбили.

5. На Бахмутском направлении россияне вели наступление в направлении Александрополье – Камышеваха, но отошли.

18:48 Песков подтверждает контакты с Турцией по теме вывоза зерна с Украины.

Они пройдут по линии Минобороны, Путин в них участия не примет.

18:45 В Стамбуле на следующей неделе пройдут переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН по проблеме вывоза зерна из Украины, сообщает турецкая газета Milliyet.

Во встрече могут принять участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

18:30 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил взятие российскими войсками Тошковки в Луганской области.

По его словам, для этого противник бросил туда полторы БТГ.

Также, по информации Гайдая, идет попытка перерезать трассу Лисичанск - Бахмут, но пока безуспешно.

О том, что означает взятие Тошковки россиянами, мы писали ранее.

18:25 Советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии "Стране" сообщил, что не верит в "корейский", "чеченский" и какой-либо другой сценарий, который сейчас обсуждается в западных СМИ применительно к войне России против Украины.

"И корейский, и чеченский сценарии нереальны в условиях Украины. На данном этапе война тотальная: победит либо одна сторона, либо другая. Все сценарии мирных переговоров и существования после войны наступают только тогда, когда одна сторона имеет явное преимущество над второй. Пока эта ситуация не наступила, не имеет смысла выдумывать сценарии. Потому что, мы точно предложим переговоры, если мы разобьем российскую армию. А вот если нас разобьют, не факт, что нам предложат переговоры", - считает Андрусив.

По его мнению, о реализации "корейской" и "чеченской" модели войны в случае Украины говорить рано. Если подобные сценарии и реализуются, они будут выглядеть иначе, чем в Чечне и чем между Северной и Южной Кореей.

"Корейский сценарий стал возможным, потому что ни одна из сторон не видела перспектив победить вторую сторону. Сейчас в Украине не такая ситуация. Путин не считает, что он Украину не победит, и мы не считаем, что мы не победим Россию. А Чечню Путин захватил. Если он захватит Украину, у него будет гораздо больше опций, чем чеченский сценарий. Но я сегодня не вижу предпосылок к тому, что Путину удастся захватить всю Украину. В целом, любые сценарии становятся возможными на определенном этапе войны. Пока все эти сценарии просто фантастика", - подытожил Виктор Андрусив.

18:22 Ещё видео прилёта в Донецк (Киевский район).

18:15 Украинское правительство запускает программу еРабота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем тг-канале.

"Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год – 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, такой, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и тому подобное", – рассказал Шмигаль.

Участвовать может любой украинец, который не работает на других предприятиях и не ведет другой бизнес. Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал Дия или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план.

В течение 10 рабочих дней специалисты Сбербанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта – если он отвечает критериям программы, после чего гранты будут перечислены на отдельный счет.

17:55 Британия обратилась к России по вопросу приговорённых в "ДНР" к смертной казни британцев, сообщил российский посол.

"Направила высокомерную ноту", - заявил посол.

17:54 В Харькове после сегодняшнего обстрела Индустриального района уже пятеро погибших и 11 раненных, сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов. По его словам, российские военные обстреляли из РСЗО коммерческие и жилые постройки. Предварительно, стреляли из РСЗО "Ураган".

17:51 Экс-нардепа Семена Семенченко Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест.

При этом на суде ГУР Минобороны Украины просило отпустить Семенченко на фронт. Разведка представила суду письмо главы ГУР Кирилла Буданова в котором указано, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами" и является успешным командиром.

Напомним, Семенченко подозревают в создании частной военной компании.

До сегодняшнего дня он находился в следственном изоляторе.

17:49 Для ликвидации последствий убытков, нанесенных вторжением, понадобится до триллиона евро (1,1 трлн долларов) сторонеей помощи, сообщил глава Европейского инвестиционного банка Вернер Гоер.

"Я назвал триллион, потому что увидел в публичном пространстве цифры, которые я считаю совершенно нереальными, когда я смотрю на уровень разрушения в Украине", - сказал он.

Эта цифра появилась накануне встречи лидеров ЕС 23-24 июня в Брюсселе для обсуждения плана реконструкции Украины и ее заявки на членство в Евросоюзе, пишет Bloomberg.

17:45 Госдеп официально подтвердил гибель Стивена Забельски в Украине.

Это второй официально подтвержденный случай гибели граждан США в войне.

Стивен Забельски из Эрнандо, штат Флорида. Он погиб в бою 15 мая, ему было 52 года.

У Забельского остались жена, пятеро приемных детей.

Государственный департамент также повторил предупреждения, в которых советовал гражданам США не ездить в Украину на фоне вторжения России, которое началось 24 февраля. В нем говорилось, что все граждане США, которые все еще находятся в Украине, должны немедленно покинуть страну, передает NBC.

17:23 Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил удар ВСУ по буровым платформам в Чёрном море.

По словам Братчук, они использовались как пункты контроля части Черного моря.

"На тех вышках, о которых идет речь, Россия организовала маленькие гарнизоны. Притянула туда средства противовоздушной обороны, в том числе для радиолокационной борьбы, разведки. То есть эти платформы превратились в такие пункты укрепления, которые помогали и помогают россиянам контролировать северо-западную часть Черного моря", – сказал Братчук.

Он заявил, что это был удар на упреждение и предложил дождаться официальной информации.

Сам остров Змеиный россияне также пытаются превратить в пункт слежения.

"Говорим о системе противовоздушной обороны, о ракетных системах залпового огня, … о радиолокации, разведке и, пока что, о гарнизоне", - сказал Братчук.

17:12 Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом в Украину, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала ABC, цель - сотрудничество в расследовании военных преступлений.

Также Гарланд намерен обсудить с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой "усилия США по содействию в преследовании военных преступлений".

"Соединенные Штаты посылают четкий сигнал - спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные средства, чтобы убедиться, что виновные в этих злодеяниях привлечены к ответственности", - цитирует Гарланда CNN.

17:10 Пишут о новом обстреле Донецка. Пожар прямо около Донбасс-Арены.

17:05 9 самолетов ВВС Китая без предупреждения вошли в зону действия ПВО Тайваня, сообщают Минобороны острова

ВВС Тайваня подняты в воздух в связи с инцидентом.

16:51 Новые названия улиц в Одессе будут утверждать решением горсовета без обязательных общественных слушаний.

16:47 Командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов впервые появился на людях после уничтожения крейсера "Москва".

Осипова увидели на выпуске офицеров Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

Ранее СМИ сообщали, что Осипов мог быть на крейсере "Москва" в момент подбития. Другие писали, что его арестовали.

Британская же разведка писала, что он был, вероятно, отстранен от службы.

16:36 Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил министр-делегат при МИД Франции.

16:12 Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами уже находятся на фронте, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он добавил, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который есть у ВСУ: M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar и Ph 2000.

15:57 Народный депутат Евгений Шевченко заявил о возвращении в публичную плоскость и опроверг свои связи с россиянами.

Шевченко в своем телеграм-канале пишет, что жизнь его "висела на волоске", и он был спасен военной разведкой.

"Официально заявляю, на сторону русских я не переходил и не собираюсь", - заявил он.

Все время своего "отсутствия в эфире" Шевченко выполнял некую "военно-политическую миссию", суть которой он не раскрыл.

Шевченко, который ранее был известен своими тесными связями с Лукашенко, исчез из публичного поля в начале марта. Тогда же появилась информация, что его задержали при попытке выехать из Украины.

15:47 После нескольких месяцев нарастания конфронтации между Венгрией и Украиной, сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Пригласил посетить Украину с визитом. Благодарен за поддержку суверенитета нашего государства, статуса кандидата в члены ЕС и убежище украинцев во время войны",- написал по итогам беседы президент Украины.

Судя по всему, разговор состоялся накануне саммита ЕС, где должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. За это должны проголосовать единогласно все страны. В том числе и Венгрия.

Судя по тому, что состоялся разговор, Венгрия проголосует "за".

15:36 Украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого противник понёс значительные потери", - говорится в сообщении.

15:30 Противник захватил Тошковку в Луганской области, сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко в эфире телемарафона.

Также была попытка пробить оборону между Долиной и Горским.

"ЛНР" о захвате Тошковки сообщила в понедельник.

Контроль противника над Тошковкой и над Врубовкой (о ее взятии в "ЛНР" объявили на прошлой неделе) создаёт угрозу окружения для украинских войск в Горском и Золотом. Для того, чтоб замкнуть кольцо, российским войскам нужно ещё взять села Мирная Долина и Рай-Александровка, в направлении которых они сейчас и пытаются наступать.

15:16 Россияне достроили переправу в Харьковской области и могут ею пользоваться для переправки техники и грузов, свидетельствуют спутниковые снимки, которые публикуют "Схемы".

Согласно опубликованным кадрам, переправа находится н реке Оскол близ Купянска-Узлового.

Сам Купянск-Узловой под контролем РФ с марта.

15:12 Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в комментарии "Стране" опровергла заявления представителей назначенной Россией "администрации" Херсонской области о том, что Украина перестала платить зарплаты бюджетникам и пенсии в Херсонской области.

"Это очередная манипуляция, мы все платим как платили. Но они делают все, чтобы люди не могли получить свои выплаты: блокируют работу банков, заставляют использовать рубли в обращении, блокируют поступление гривны в регион", - сообщила Верещук.

По ее словам, люди вынуждены занимать очередь с ночи у немногочисленных банкоматов, чтобы снять выплаты, но сделать это удаётся далеко не всем.

"Мы неоднократно обращались в Россию с требованием прекратить нарушать права людей, в том числе, по обеспечению всех выплат", - отметила Ирина Верещук. Также она добавила, что появились "дельцы", которые обналичивают перечисления за 10% от суммы.

15:10 Как выяснила "Страна", в харьковском дельфинарии, несмотря на обстрелы, продолжают жить белуги и дельфины.

"У нас здесь живут две белуги - Снежка и Пломбир. И три дельфина: Бьюти и Зевс, у них есть малыш. Имя ему еще не дали. Нам с женой нравится имя Масара, что переводится, как "победа", c японского языка", - рассказал нам сотрудник дельфинария Владислав.

Эвакуировать животных фактически невозможно.

15:05 Алексей Арестович решил дальше злить ЛГБТ-сообщество, которое потребовало его отставки.

Он опубликовал свое фото в образе "Люси-конфетки", которую играл, когда работал актёром в театре.

"Посмотрите на фото и вы поймете - кто должен быть возмущен по настоящему. По-моему меня приследуют, нет? Требую толерантности!", - написал он.

14:56 В Нафтогаз в ближайшее время передут облгазы, принадлежащие предпринимателю Дмитрию Фирташу, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Это почти 60% от всего рынка распределения розничного газа в Украине.

Напомним, ранее решением Печерского суда были переданы в АРМА 26 газосбытовых компаний, принадлежащих Дмитрию Фирташу. АРМА затем их передала в управление компании Черноморскнефтегаз (принадлежит НАК "Нафтогаз").

После этого в АМКУ сделали заявление, что через два месяца "Нафтогаз Украины" станет фактическим монополистом по поставкам газа населению, не имея на то соответствующего разрешения Антимонопольного комитета.

14:50 Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал "Стране" призыв советника главы Офиса президента Алексея Арестовича вывозить детей из города.

"Как я уже неоднократно говорил, каждый сам для себя принимает решение уезжать или нет. Если человек принял решение остаться, то нужно стараться меньше гулять по городу", - сообщил Терехов.

По его словам, в городе открываются рестораны.

"Обстрелы участились, но люди устали от напряжения. Только что ехал по городу, увидел ещё одно открывшейся кафе. Бизнес потихоньку оживает. Это звучит странно, но это факт", - отметил Терехов

Несмотря на то, что обстрелы участились, Харьковская мэрия не намерена прекращать работу метрополитена.

"Пока предпосылок прекращать работу общественного транспорта, нет. Понято, что будем вносить поправки в режим работы, потому что вчера россияне ударили по депо. Горожане также могут спускаться на станцию метро во время обстрелов", - рассказал мэр Харькова.

14:40 Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова пишет, что во время сегодняшнего обстрела Харькова погиб ребенок.

14:30 Индустриальный район Харькова под обстрелом, сообщает губернатор Олег Синегубов. Предварительно - 7 пострадавших.

14:07 Произошел очередной этап обмена телами погибших между Украиной и РФ. Украина вернула тела 35 военных. Операция по передаче тел погибших военнослужащих произошла в Запорожской области, сообщает министерство реинтеграции.

14:00 Минобороны РФ подтвердило вчерашний удар крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы, назвав это ответом на атаку украинских войск на газодобывающие платформы в Черном море (которые ранее принадлежали Украине, но были захвачены РФ после аннексии Крыма).

В Минобороны РФ также утверждают, что до удара по платформам Украина атаковала остров Змеиный при помощи беспилотников, однако атака, как заявляют россияне, была отбита.

Украинская сторона информацию по острову Змеиный не подтверждала.

13:53 От 20% до 30% инфраструктуры Украины разрушено в результате российского вторжения, заявил в интервью французской Le Monde инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

За почти четыре месяца войны повреждены дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты.

Потери Кубраков оценивает в более чем 100 млрд долларов. "Общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий и инфраструктуры, составила 105,5 миллиардов долларов, в том числе 40 миллиардов долларов из-за разрушения транспорта".

По его словам, больше всего от разрушений пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск.

13:50 В войска РФ начали поступать комплексы ПВО С-500, сообщил сегодня Владимир Путин.

Он также заявил, что первый комплекс новой ракеты "Сармат" встанет на дежурство в конце года.

Радиус действия С-500 - 600 км. Заявляется, что он способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.

13:46 В Харькове после обстрела поднимается дым.

13:44 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал "Стране" требования Киевпрайда уволить его после поста, где он назвал ЛГБТ людьми с отклонениями.

"Так а что тут комментировать? То активисты, то активисты ЛГБТ. Я их плохо различаю", - заявил Алексей Арестович.

Вероятно, это отсыл к его критическому заявлению об активистах.

13:37 В Харькове - прилеты. Сообщают, что на короткое время пропадало электричество.

13:28 Германия предоставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО Mars и еще целый ряд вооружений.

Для обеспечения помощи Украине Германия увеличила бюджет на 2 млрд евро, говорится на сайте правительства Германии.

Кроме того, в списке 3000 "Панцерфаустов", 14900 противотанковых мин, 100 000 ручных гранат, 23 тысячи касок, запчасти к Миг-29, 10 тысяч артснарядов и 53 000 снарядов для зениток.

13:25 Одна из российских ракет, которую выпустили по Харькову 20 июня, ударила по стоянке поездов метрополитена. Один человек ранен. Есть поврежденные поезда, заявил "Суспильному" начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности - по месту расположения поездов метрополитена. В результате чего было повреждено как минимум три поезда, которые обслуживают харьковский метрополитен... В результате удара по инфраструктуре метрополитена ранен. Это средняя степень тяжести, будем надеяться, что угрозы жизни не будет", - сказал он.

13:20 Иностранные аналитики предполагают, что между Россией и НАТО может возникнуть конфликт на почве блокирования Литвой ж/д поставок некоторых грузов в российский Калининград.

Издание Politico пишет, что расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известный как Сувальский коридор (его издание еще в заголовке обозначает как "самое опасное место на Земле")..

Это - путь Беларуси в Калининград, который и может стать первой целью Кремля в случае войны против НАТО.

В Politico считают, что попытки России проложить сухопутный коридор в Калининград приведут к началу масштабной войны государств с ядерным оружием.

Журналисты добавляют, что такая вероятность не неизбежна и это пока только предположение.

13:15 Германия и Словакия два месяца торгуются из-за военной помощи Украине, что затягивает поставки, пишет Buisness Insider.

По данным издания, Словакия собиралась передать Украине 30 танков Т-72 на условии, что получит взамен от Германии новые Leopard 2A4.

При этом Германи на равноколичественный обмен не согласна, и за 30 советских танков готова отдать лишь 15 немецких.

Словакия же на такие условия не согласна, ведь такого количества для нужд обороны не хватит.

Ранее Словакия передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300.

После этого Германия, Нидерланды и США разместили в Словакии 4 комплекса Patriot.

13:10 Видео и фото из Авдеевки после обстрелов. Рынок и жд-вокзал.

13:02 KyivPide (Организаторы киевских маршей в поддержку ЛГБТ) требует отстравки Алексея Арестовича с поста советника президента Украины.

Причина - заявление Арестовича о том, что ЛГБТ - это "люди с отклонениями". Он также признался, что относится к ним с сочувствием.

"Это мы к вам относимся с сочувстием", - отвечает в своем посте КиевПрайд.

12:59 Продолжает накаляться ситуация вокруг намерений Литвы ограничить транзит российских товаров в Калининград и не пропускать через свою территорию подсанкционные товары.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что “Россия в ближайшее время отреагирует на транспортную блокаду Калининграда, ответ будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы”.

12:55 Беларусь сосредоточила у границ Украины около 4 тысяч военных, Россия может быстро перекинуть в Беларусь свои войска и подготовить новое наступление, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил в эфире телемарафона.

"Вполне возможен вариант, что россияне могут быстро перекинуть на территорию Беларуси дополнительные резервы и возможно подготовить наступление", - сообщил он.

Напомним, ранее советник МВД Виктор Андрусив заявил, что слухи о подготовке нападения Беларуси на Украину распускаются с целью оттянуть силы ВСУ на охрану границы с Беларусью.

12:49 Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал призыв Арестовича к харьковчанам вывозить детей из городов. Он говорит, что каждая семья должна для себя принять решение - следовать этому совету или нет.

12:38 Над Донецком и Макеевкой заметили самолеты-штурмовики.

12:34 Видео разрушений из центра Харькова.

12:26 Все 27 государств-членов договорились о статусе кандидата для Киева, пишет Bloomberg.

Лидеры ЕС обсудят заявку Украины на членство на этой неделе.

По данным издания, на встрече послов ЕС, которая произошла в понедельник, никто не возражал против этого решения.

Согласно проекту выводов саммита, с которым ознакомился Bloomberg, формулировки, касающиеся статуса Украины еще не оформлена в письменном виде.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе для обсуждения этого вопроса 23-24 июня, сообщили источники Bloomberg.

12:13 69% украинцев уверены, что в ближайшие 5 лет лет Украина окажется в Евросоюзе.

12:05 Несмотря на уверенность в победе, украинцы "трезво оценивают ее сроки", говорится в свежем опросе "Рейтинга".

12:04 В Минюсте показали спецлагерь в котором содержат российских военнопленных. Лагерь расположен на западе Украины.

12:02 Рада вводит мораторий на повышение тарифов на газ и теплоснабжение.

Это продлится до конца военного положения и в течение полугода после его отмены.

Правительственный законопроект №7427 сегодня принят в первом чтении, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Также в этом документе прописано право "Нафтогаза" забирать коммунальное имущество за долги. Эту норму просили отменить в Ассоциации городов Украины.

11:46 В Киеве займутся демонтажем МАФов у метро, которые блокируют доступ к укрытиям.

Конструкции перенесут на другие локации, а предпринимателям, у которых было разрешение, предложат другое место для деятельности.

У них будет трое суток, чтобы убрать свой ларек.

Решение об этом принял Совет обороны Киева.

11:37 Молодой человек с Майорки погиб на войне в Украине, пишет ресурс Europa Press со ссылкой на источники в МИД Испании.

22-летний парень погиб в прошлую субботу, посольство Испании об этом проинформировано.

В ближайшие дни родственникам доставят тело погибшего.

На данный момент не известно, погиб ли он в бою, но сообщают, что в Украину он поехал для участия в войне.

11:29 Украинский кризис беженцев только начинается. С таким заголовком вышел материал у британского издания The Guardian.

Спустя почти четыре месяца войны европейские агентства по оказанию помощи и волонтерские организации, работающие с украинцами "меняют свой подход" и рассчитывают, что текущее положение дел растянется на месяцы, если не на годы.

Так, в Польше, куда попали 3,5 миллиона беженцев, сейчас нехватка жилья и растут цены на аренду.

Германия, принявшая 725 тысяч украинцев, тоже испытывает нехватку социального и доступного жилья.

Берлинские волонтеры говорят, что беженцы нуждаются "в комнате, где они могут закрыть дверь" и говорят о необходимости искать "долгосрочные решения", а не возводить временное жилье.

Чувствует напряжение и беднейшая страна Европы Молдова, принявшая 100 тысяч беженцев (это самый высокий показатель в Европе в расчете на душу населения).

Система образования Молдовы не выдерживает нагрузку после наплыва украинских детей.

11:28 Курс доллара к рублю на Мосбирже опустился до минимальных значений с июня 2015 года.

Американская валюта упала сегодня до 54,98 рубля.

11:24 Рада вернула пошлины и НДС на ввозимые в страну товары. Их отменяли после начала войны.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Что это значит - мы анализировали здесь.

11:16 И еще немного новостей дерусификации Киева.

По результатам голосования, улицу и площадь Тульскую на Оболони могут назвать "Героев УПА".

А улицу имени погибшего под Полтавой советского генерала Тупикова (Соломенский район) могут переименовать в честь Андрея Мельника.

Мельник - глава одной из ветвей ОУН, которая считалась более лояльной к гитлеровцам.

11:07 На фоне скандала с частичным блокированием российского Калининграда со стороны Литвы, в город прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Там он проведет совещание по нацбезопасности.

В Совбезе заявляют о плановом характере поездки. Якобы она не связана с введенными недавно Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область.

Этот регион отделен от России территориями Беларуси и Литвы, и прямое сообщение с ним есть только по морю.

Литва с одобрения Еврокомиссии ограничила транзит грузов в Калининград по своей территории.

В России пригрозили Евросоюзу "решением вопроса транзита любыми способами", а Литве - "предпринять действия "по защите своих национальных интересов"

На фоне этих событий Путин впервые за три года отправится в Беларусь, причем сразу в город Гродно, находящийся у литовской границы.

10:54 Байден ведет Штаты к мировой войне, заявил экс-президент Дональд Трамп в интервью Newsmax.

Трамп заявил, что "никто не думал, что в этой стране все может пойти настолько плохо и так быстро".

По его словам, "у страны большие проблемы", и США в опасности из-за украинско-российской войны.

"То, как они ведут себя, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают. Это безумие", - заявил он.

Он обратил внимание, что Иран на грани превращения в ядерную державу, а Китай становится мировой сверхдержавой, а вторжение РФ разворачивается на фоне того, что США "не уважают" в мире.

Другая угроза США - рецессия.

"Мы уже находимся в состоянии рецессии", - заявил Трамп. "Теперь мы видим, что политика Байдена делает с экономикой", - заявил он.

10:52 Выбрали еще интересных названий улиц, которые могут появиться в Киеве в рамках дерусификации. Указанные варианты победили в голосовании, которое проводилось в приложении "Киев цифровой" (то есть, их еще должен утвердить Киевсовет).

Улицу Бакунина (известный теоретик анархизма) хотят назвать в честь писателя Уласа Самчука - крайне противоречивой фигуры.

Самчук был редактором газеты "Волынь", которая выходила в Ровно при нацистской оккупации. На ее страницах публиковались антисемитские материалы.

Улицу, названную в честь немецкого философа Энгельса предлагают переименовать в честь художника Сластиона Опанаса, как и одноименный переулок. Улицы Маркса (их три в Киеве) могут теперь назвать в честь Гете и языкового активиста и политолога Алексея Куренного. Третья улица Маркса станет просто "Гуцульской".

Улицу Беломорскую переименуют в честь убитой в Херсоне активистки Екатерины Гандзюк, а Волгоградскую - в честь погибшего на войне активиста Романа Ратушного.

Брестскую улицу хотят назвать в честь белорусского революционера Кастуся Калиновского, а улица Героев войны может стать улицей Украинских повстанцев. Улицу, названную в честь подпольщицы Ульяны Громовой хотят назвать "Медной". Также предлагают переименовать улицу Зои Космодемьянской в честь офицера ЗУНР Софии Галечко.

Выборгский переулок может стать Попаснянским, в честь города на Донбассе. А переименовать улицу Кузбасскую в Донбасскую - не хватает голосов, лидирует вариант "Латвийская".

Волжская может стать Гайдамацкой, как и одноименный переулок, улица Грозненская может стать Ичкерской, а улицу Теодора Драйзера хотят переименовать в честь Хэмингуэя.

Изменения могут коснуться и космических топонимов.

Улицу Космонавта Волкова хотят переименовать в честь космонавта Поповича, а проспект Гагарина - в проспект космонавта Каденюка.

Отдельно стоит коснуться блока минеральных вод. Улица Кисловодская может стать "Миргородской", а переулок Кисловодский - "Моршинским".

10:31 В Кремле признали, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

Такое заявление сделал в интервью телеканалу NBC пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос собеседника о том, "неужели нас ждет затяжной конфликт?", Песков ответил так:

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше никогда не будем доверять Западу".

10:30 СБУ сообщает, что разоблачила российскую агентуру в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.

В Киеве были задержаны завотдела Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

Они "передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей".

Им платили от двух до 15 тысяч долларов за одно задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

Обоим сообщили подозрение в госизмене, суд отправил их под арест в СИЗО.

10:16 Киевская мэрия публикует результаты голосования по дерусификации улиц Киева.

Вот несколько примеров того, какие названия набрали большинство голосов.

Улицу Булгакова теперь могут переименовать в Гулак-Артемовского. Улицу Ватутина - в Территориальной обороны (вариант с оуновцем Грицаем не прошел).

Улицу Льва Толстого - в Украинских героев. А одноименную площадь - в Старокиевскую.

Улицу Володи Дубинина переназовут в честь американского писателя Рея Брэдбери.

Пушкинская может стать улицей Евгения Чикаленко. Маршала Малиновского - улицей "Героев полка Азов". Проспект Маяковского - Червоной Калини.

Утверждать результаты голосования должен будет Киевсовет.

09:57 Киевский городской центр контроля и профилактики болезней назвал адреса ларьков с шаурмой, где зафиксированы отравления сальмонеллезом.

Люди обращаются к врачу после употребления шаурмы по адресу ул. Анны Ахматовой, 44 и ул. Урловская, 11.

Пострадавшие заболели 18-19 июня.

В центре призывают быть внимательными к пище, не употреблять еду на стихийных рынках и непроверенных местах, а летом следить за свежестью продуктов.

09:50 В Киевском районе Харькова разбомбили образовательное учреждение, оно уничтожено на 40%, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Всего за сутки в области трое погибших и семеро раненых.

После обстрела горело транспортное предприятие в Салтовском районе, сообщил Синегубов.

На Изюмщине ликвидируют возникший после обстрела пожар на газоперерабатывающем предприятии.

09:47 В Крыму до сих пор тушат пожар на вышках "Черноморнефтегаза", по которым вчера ударила Украина.

Огонь перекинулся к скважине, сообщила российская сенатор Ольга Ковитиди.

Также пока не нашли семерых человек, которые работали на буровых вышках.

Детальный разбор ситуации с вышками мы давали здесь.

Отметим, что Арестович вчера предрекал ответный удар Москвы по "центрам принятия решений" за обстрел буровых вышек.

09:40 С 22 июня для частного транспорта закрывается Южный мост в Киеве.

По мосту смогут передвигаться только спецтранспорт аварийных служб, общественный транспорт, транзитные грузы и авто по спецпропускам, сообщили в КГГА.

Причины таких ограничений не называют.

Отметим, что Южный мост -самый большой мост Киева и важное звено, связывающее левобережную и правобережную Украину.

При этом 19 июня в Киеве открыли для всех мосты Метро и Патона.

09:36 Новым Уполномоченным по правам человека Рады может стать нардеп Дмитрий Лубинец.

Его кандидатуру внес в парламент спикер Руслан Стефанчук.

Лубинец - депутат-мажоритарщик из группы "За будущее". Избирался по округу в Волновахе (была захвачена Россией в первые недели войны).

Ранее Лубинец считался близким к экс-главе МВД Арсену Авакову.

Как считается, на группу "За будущее" имеет влияние олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, ранее Рада отправила в отставку Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

09:35 Арестович, который недавно снова выступил в поддержку русского языка, теперь атаковал украинских активистов.

В своем телеграм-канале он написал, что все сферы, куда добираются активисты, начинают ухудшаться.

Украинская культура впечатляет и захватывает, "пока туда не допустили активистов", пишет Арестович.

"В мире нет ни одного человека, который бы услышал украинскую музыку и не впечатлился, потому что там нет активистов", - добавил он.

Киберспорт, инновации, банкинг, электронные сервисы и ВСУ успешны в Украине, "пока там нет активистов".

"Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), дайте угадаю - мир желает его до беспамятства, или там уже успели появиться активисты?", - подытожил Арестович.

09:20 В Киеве появились случаи отравления шаурмой, первый случай был зафиксирован еще в четверг, сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Всего зарегистрировано 23 случая отравления, среди пострадавших трое детей.

Скоропортящуюся еду продавали с двух киосков в Дарницком районе Киева – на проспекте Бажана и улице Анны Ахматовой.

Источник отравления - мясо.

Предприятие, которое торговало испорченным товаром, закрыто, оборудование демонтировано.

По словам Рубана, диагноз сальмонелез подтвердился у 60% отравившихся.

Рубан также заявил, что "полгода проблема не контролировалась из-за военного положения".

09:19 Экс-премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, правивший в стране 12 лет и год назад потерявший власть, теперь может в нее вернуться.

На следующей неделе в израильском парламенте - Кнессете - пройдет голосование за внеочередные выборы. Его инициирует нынешний премьер Беннет. Причиной стал раздрай в правящей 8-партийной коалиции.

Эта коалиция в свое время сформировалась, чтобы убрать из власти Нетаньяху. Но не выдержала внутренних противоречий.

Если Кнессет утвердит выборы, они могут состояться в конце октября. И, судя по опросам, бывший премьер и его партия "Ликуд" имеют шансы возглавить парламентскую гонку, пишет "БиБиСи".

09:11 Экс-мэр Леонид Черновицкий отреагировал на возбуждение против него уголовного дела об подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

Пишет, что удивлён.

"Узнал из СМИ, что якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения - "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю, как какое-то полное недоразумение. Я искренне люблю и поддерживаю Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину. Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины - преступлением!", - написал Черновицкий.

За что именно было возбуждено дело против Черновецкого можно прочитать здесь.

Отметим, что у семьи Черновецкого до сих пор сохраняется крупный бизнес в Киеве, связанный с застройкой.

08:57 Британская разведка в новой сводке рассказывает о ситуации в Черном море:

- 17 июня украинские силы заявили о своем первом успешном применении противокорабельных ракет Harpoon, полученных от Запада.

- Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир "Василий Бех", доставлявший вооружение и личный состав на остров Змеиный.

- Уничтожение российского корабля во время миссии по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается РФ, пытаясь поддержать свои силы на Змеином.

- Это последнее из ряда российских кораблей, включая крейсер "Москва", которые были повреждены или уничтожены Украиной.

- Украинская береговая оборона в значительной степени нейтрализовала возможность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря.

- Это подорвало первоначальный план действий России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря.

08:53 Глава польской правящей партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский заявил о своем уходе из правительства.

Качиньский считается неформальным правителем Польши.

В последнее время он выступал за прямое участие НАТО в украинском конфликте и призывал Альянс вступить в войну на стороне Украины.

Также он приветствовал, если США разместят в Польше ядерное оружие.

08:45 Недавно назначенный глава Лисичанской военной администрации Валерий Шибик вчера попал под обстрел.

Об этом сообщил губернатор области Сергей Гайдай в эфире телеканала "Дом".

Пострадал ли Шибик при этом - не уточняется.

08:37 И еще одна новость об американцах, воюющих в Украине.

Россия не может гарантировать, что попавших в плен граждан США в Донецке не приговорят к расстрелу, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В интервью NBC он заявил, что их будут "судить" в "ДНР" и предположил, что они "совершили преступления".

08:34 В Украине погиб 52-летний американский доброволец Стивен Забельски, пишет газета The Washington Post.

Согласно некрологу, опубликованному его семьей и подтвержденному Госдепартаментом, он был убит в бою возле Дорожнянки Запорожской области еще 15 мая.

По некоторым данным, он подорвался на мине.

Это вторая подтвержденная смерть американского военного в Украине. Первым был служащий ЧВК Вилли Кансел, о гибели которого стало известно в конце апреля.

08:15 Главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою медаль Нобелевского лауреата за 103,5 миллиона долларов.

Это самая дорогая продажа нобелевской медали в истории. Торги проходили в Нью-Йорке.

Деньги, как сказал Муратов, пойдут на помощь детям украинских беженцев. Он не уточнил, каким именно - тем, что уехали в Европу или в РФ с захваченных территорий Донбасса.

Ранее Муратова в России облили краской в поезде - судя по всему, за то, что он назвал войну в Украине "захватнической".

"Новая газета" прекратила выпуск с конца марта.

08:14 Газета The New York Times публикует фото последствий ракетного удара по Дружковке Донецкой области (под контролем Украины).

В подписи к фото утверждается, что горит военный склад. Время действия - вечер понедельника.

О прилетах по Дружковке и столбе дыма действительно сообщалось вчера вечером. Украинские власти информацию об ударе по складу не подтверждают.

08:13 Итоги вчерашних прилетов по Одессе и области:

- всего было девять ракетных ударов

- в дельте Дуная повреждены жилые дома

- в Белгород-Днестровском районе попали в объект инфраструктуры и задели кладбище

- в Одессе попали в логистический продуктовый центр, погиб охранник, сообщает ОК "Юг".

08:12 Назначенное Россией "руководство Херсонской области" делает новое заявление о "референдуме".

По словам "замглавы администрации" Кирилла Стремоусова, за вхождение в состав России могут проголосовать осенью.

Ранее "глава ДНР" Пушилин предполагал, что "референдум" состоится до конца года, после завершения боевых действий.

В общем, судя по всему, в России наметили окончание боев на захваченных территориях юго-востока Украины где-то на осень или начало зимы.

08:10 Ночной удар по школе №6 в Авдеевке. Губернатор Павел Кириленко сообщил, что здание обстрелял "Град" с зажигательными ракетами. О пострадавших информации нет.

08:00 Сводка Генерального штаба ВСУ на утро 21 июня. Ключевые моменты:

1. Под Славянском, недалеко от Богородичного и Долины отбиты вражеские штурмы. Контролирует ли противник сами населенные пункты - не сообщается (на днях бои шли уже внутри Богородичного).

2. В сводках Генштаба впервые упомянуто Краматорское направление. Наступления там не было, но были обстрелы из РСЗО.

3. В Луганской области идет штурм Сиротино (южной окраины Северодонецка) и Белой горы (примыкает на юге к Лисичанску). У трассы Бахмут-Лисичанск продолжаются бои за Николаевку.

4. К югу от Бахмута идет наступление в районе сел Вершина и Семигорье (11-17 километров от райцентра). Это населенные пункты в районе Кодемы, за которую на днях шли бои.

5. В районе Донецка были удары по Авдеевке, Нью-Йорку и населенным пунктам поменьше. Имела место попытка "бесславного" как выражается Генштаб, штурма Марьинки.

6. В акватории Черного и Азовского морей - пять носителей высокоточных ракет.

7. Из-за высоких потерь в командном составе подразделений, противник набирает офицеров на краткосрочные трехмесячные контракты.