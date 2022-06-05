В газете The Washington Post вышло мнение о приемлемости "корейского варианта" для Украины - то есть, разделения страны на две части.

Эксперт издания по международным отношениям Дэвид Игнатиус считает, что Байден может поступить с Украиной, как США в свое время с Кореей, где они согласились на существование двух Корей - Южной и Северной.

По мнению Игнатиуса, Белый дом готовится хоть и к затяжному, но ограниченному конфликту лишь на украинской территории. Итогом которого должны стать переговоры с более сильной позицией Украины благодаря поставкам западных вооружений.

При этом ситуация на фронте далека от "триумфализма" первых недель, когда Россия понесла поражение под Киевом. Сейчас РФ наступает на Донбассе, а европейские союзники бьют тревогу и обеспокоены издержками затяжного конфликта. И это "переломный момент" для президента США.

Автор колонки приводит в пример Корею, где США не смогли добиться своих военных задач и пошли на прекращение огня в 1953 году, что казалось многим поражением.

"Но сегодня Южная Корея является одной из экономических жемчужин мира", - пишет Игнатиус. И предполагает, что это может быть перспективой послевоенной Украины.

Колумнист считает, что идет "неявный торг" с Россией и в какой-то момент "мы перейдем к прямым переговорам, чтобы разрешить этот ужасный конфликт".

"В общем на Западе все больше разговоров о компромиссе с Россией на основании территориальных уступок. И ведутся они уже на страницах самых авторитетных СМИ", - комментирует статью Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.