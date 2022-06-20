Вслед за "корейским сценарием" для Украины западные СМИ обсуждают сценарий "чеченский".

"У России есть план для Украины. Он похож на Чечню", - с таким заголовком появился материал у The Atlantic.

Автор считает, что президент РФ Владимир Путин повторяет в Украине сценарий чеченской войны, которую он вёл 20 лет назад: сравнять города с землей, поставить править местных "сатрапов-кадыровых", отстроить города и обратить покорённый народ в свою "веру", сделав из него "путинских пехотинцев", которые готовы воевать за Россию где угодно.

"Русская военная машина, обладающая подавляющим превосходством в артиллерии, медленно, но верно продвигается вперед, отвоевывая в день дополнительный километр или два ценой огромных потерь для обороняющихся", - описывает текущее положение дел в Украине автор.

В этом шаблоне он видит "российский план для Украины", а проводя параллель с чеченской войной. "План" раскрывается в несколько фаз.

Фаза "умиротворение" развивалась в Чечне в отдаленных районах, куда в конце 1999 года пришли российские войска, не встретив серьёзного сопротивления. В Украине аналог - Мелитополь и Херсон.

Украинским "Грозным", который ООН в 2000 году назвал "самым разрушенным городом на Земле", стал Мариуполь и другие города, где было оказано сопротивление.

Следующий этап - установление лояльной власти (Ахмат Кадыров в Чечне, а потом его сын Рамзан).

Последний этап - установление нового порядка, создание аппарата господства на занятых территориях.

"Травмированных граждан научат новой версии их собственной истории, в которой их поглощение русскими было полностью добровольным и, по сути, спасением от "радикалов" и "террористов", - делает вывод автор.

Самый зловещий аспект плана, по мнению автора - готовность России ждать годы, если нужно.

Первая Чеченская война была проиграна Россией. Тогда российские войска были выведены, но власти Чечни во главе с Масхадовым не смогли стабилизировать ситуацию в разрушенной войной республике. После чего началась Вторая Чеченская война, которая закончилась покорением Чечни.

"Если Запад бросит разоренную Украину на ту же участь — несовершенное прекращение огня, ведущее к несостоятельному государству, ставшему жертвой перенаправленного российского наступления, — сценарий будет таким же", - делает вывод автор.

Ранее мы также публиковали материал The Washington Post, которая опросила экспертов о перспективах войны в Украине. Аналитики считают, что война с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности. Или ситуация будет идти по корейскому сценарию, где боевые действия между севером и югом прекратились после перемирия 1953 года без официального прекращения войны.

Другие же считают, что все будет гораздо хуже. По данным The Sun, в британской армии призвали солдат готовиться к Третьей мировой войне против РФ.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.