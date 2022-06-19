Газета The Washington Post опросила экспертов о перспективах войны в Украине.

Материал опубликован на сайте издания в пятницу.

Аналитики считают, что война с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности. Или ситуация будет идти по корейскому сценарию, где боевые действия между севером и югом прекратились после перемирия 1953 года без официального прекращения войны.

"Между двумя Кореями образовалась сильно милитаризованная граница с периодическими обострениями. И некоторые аналитики предсказывают аналогичный сценарий для Украины и частей ее территории, контролируемых Москвой", - пишет WP.

Причем произойти это может уже в течение нескольких месяцев, уверен адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Я не думаю, что Путин, Зеленский смогут продолжать боевые действия на нынешнем уровне в течение многих лет", - заявил он.

Также в статье говорится, что затягивание конфликта в Украине побуждает к разговорам о том, на какие уступки США, возможно, придется пойти - как во внешней политике, так и в отношении оборонной политики.

К следующему военному бюджету Штатов на этой неделе добавили еще 45 миллиардов долларов, ссылаясь на войну в Украине и инфляцию. Но американские эксперты видят в этом крупную проблему. Они говорят, что Украина отнимает у Пентагона силы, которые можно было бы потратить на долгосрочное планирование и модернизацию своих вооруженных сил. В частности, на укрепление военно-стратегических усилий в тихоокеанском регионе (то есть против Китая).

Аналогичная ситуация была во время войны с ИГИЛ, которая отвлекла Штаты от военной гонки с Китаем, заявила Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности.

Она говорит, что у Пентагона из-за Украины снова "нет времени и внимания на то, чтобы продвигать вопросы, которые действительно важны, и внедрять долгосрочные изменения, которые были бы необходимы, если США действительно собираются сосредоточить свое внимание на регионе Тихого океана".

Ранее Генсек НАТО заявил, что война может затянуться на годы. Но не исключено, что он имел в виду как раз "конфликт малой интенсивности", о котором пишет The Washington Post.

Тем временем война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.