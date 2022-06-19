В НАТО заявили, что с западным оружием Украина может освободить Донбасс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с западным оружием Украина может освободить Донбасс.
Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
"С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет выбить путинские войска с Донбасса", - сказал Столтенберг.
При этом, по его мнению, война может продлиться годы, и Западу нужно смириться с такими издержками, как рост цен. Поддерживать Украину вооружением нужно, даже "если затраты высоки", добавил генсек НАТО.
Кроме этого, в интервью немецкой газете Столтенберг сделал еще несколько важных заявлений.
По его словам, НАТО не будет принимать прямого участия в войне, но готово дать отпор, если Россия атакует сам Альянс.
Как утверждает генсек, угрозы применения ядерного оружия Россией сейчас не наблюдается.
Также Столтенберг заявил, что после саммита в Мадриде Альянс исключит Россию из ранга партнёров и впишет ее и Китай в список угроз. Китай генсек назвал "вызовом нашим интересам, ценностям и безопасности".
Наконец, генсек заверил, что НАТО делает всё, чтобы "развеять опасения Турции" по поводу вступления в Альянс Швеции и Финляндии.
Ранее Столтенберг сообщил, что новый пакет военной помощи Украине предусматривает переход на оружие НАТО. Это гарантирует большую совместимость украинской армии и сил альянса.
Напомним, война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.
"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.
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