Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что без прямого вмешательства Альянса закончить войну в Украине не удастся. Более того, по его словам, если НАТО не вмешается, оно может самораспускаться.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Идея, которую отстаивает сейчас генеральный секретарь Йенс Столтенберг, и которая находит поддержку у других членов Альянса - о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его непосредственно не атакуют, - эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь", - заявил Кларк.

По мнению генерала армии США в отставке, Альянс должен либо "выйти за очерченные рамки, либо прекратить свою деятельность".

"Интересно в этом заявлении фактическое признание того, что нынешний формат западной помощи не способен обеспечить военную победу над Россией в Украине. О чем, кстати, вчера говорил и Арестович", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

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