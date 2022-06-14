Сегодня Запад ставит перед собой менее амбициозные задачи относительно России, чем это было два месяца назад.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".

Он напомнил, что раньше президент США Джо Байден заявлял, что Путин должен уйти (хотя потом в США его слова и принялись опровергать), а глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что нужно "ослабить Россию", разгромив ее армию в Украине. Аналогичные заявления делали и другие политики - от Бориса Джонсона до Жозепа Борреля.

Теперь же, считает Арестович, Запад хочет, чтобы состоялись переговоры, на которых Россия будет в "слабой позиции".

"Это менее решительная цель, чем они ставили еще два месяца назад... цель, менее опасная для путинского режима", - заявил советник Ермака.

Арестович объяснил смену позиции следующими причинами:

внутреннее сопротивление на Западе, который уперся в потолок своих санкционных возможностей

основную ставку Запад делает на экономическое оружие, а не собственно на войну

понимание, что страны НАТО не в состоянии обеспечить необходимый Украине поток вооружений. "Они дают нам сто гаубиц, а россияне 600 снимают" (с мест хранения). По его мнению, гонка вооружений с Россией оказалась сложнее и дороже, чем представлялось поначалу.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.