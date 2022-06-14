Арестович считает, что сейчас цели Запада в отношении России менее амбициозные, чем два месяца назад
Сегодня Запад ставит перед собой менее амбициозные задачи относительно России, чем это было два месяца назад.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".
Он напомнил, что раньше президент США Джо Байден заявлял, что Путин должен уйти (хотя потом в США его слова и принялись опровергать), а глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что нужно "ослабить Россию", разгромив ее армию в Украине. Аналогичные заявления делали и другие политики - от Бориса Джонсона до Жозепа Борреля.
Теперь же, считает Арестович, Запад хочет, чтобы состоялись переговоры, на которых Россия будет в "слабой позиции".
"Это менее решительная цель, чем они ставили еще два месяца назад... цель, менее опасная для путинского режима", - заявил советник Ермака.
Арестович объяснил смену позиции следующими причинами:
- внутреннее сопротивление на Западе, который уперся в потолок своих санкционных возможностей
- основную ставку Запад делает на экономическое оружие, а не собственно на войну
- понимание, что страны НАТО не в состоянии обеспечить необходимый Украине поток вооружений. "Они дают нам сто гаубиц, а россияне 600 снимают" (с мест хранения). По его мнению, гонка вооружений с Россией оказалась сложнее и дороже, чем представлялось поначалу.
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