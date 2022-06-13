Анализируем ситуацию на 110-й день войны.

Донбасс

День начался с сообщения Генштаба о продвижении россиян в Северодонецке. Противник "имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются".

Эту информацию позже подтвердил губернатор Сергей Гайдай. Он заявил, что 70% города контролируется врагом и позже добавил - "тотально большую часть". И что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода "Азот", поскольку его промзона уже сильно обстреливается, но не так укреплена, как "Азовсталь".

"Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности", - сказал он.

В промышленной зоне, которую заняли ВСУ, находятся около 500 гражданских, в том числе и 40 детей.

О том, что идут переговоры об эвакуации с "Азота" несколько дней назад заявлял "посол ЛНР" в Москве Родион Мирошник. Он утверждал, что завод блокирован российской армией, но Сергей Гайдай это опровергал.

Но сегодня уже в "ДНР" заявили, что Северодонецк "фактически блокирован" после подрыва последнего из трех мостов через Северский Донец.

Судя по направлениям ударов войск противника, армия РФ намерена окружить всю группировку украинских войск, которая остается в луганской области.

В Луганской области ВСУ, как заявляет Генштаб, отбили наступление на Врубовку из Камышевахи и Викторовки. Противник также наступает на Золотое (судя по предыдущим сводкам - с востока, от Орехового). К слову, Врубовка находится к западу от группировки ВСУ в Золотом-Горском. Гайдай сегодня писал, что в Горской общине идут тяжелейшие бои.

Перерезать связь между Лисичанском и Горским-Золотым - одно из направлений российских операций в Луганской области. Без этого блокирование Лисичанска с юга будет проблематичным. На это блокирование сейчас и направлены основные действия войск противника.

Также идут бои за трассу Бахмут-Лисичанск, которую россияне хотят перерезать.

Продолжались атаки россиян на Долину и Богородичное на севере Донецкой области (в Генштабе ВСУ говорят, что противнику удалось закрепиться в северо-западной части Богородчного). Идут артиллерийские удары по Маякам в 10 километрах к северу от Славянска. И по Серебрянке под Северском. Там, по данным Генштаба, находятся позиции ВСУ.

Сегодня стало известно, что украинский мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону "ДНР". Пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" Святогорска. Договорились восстанавливать Святогорскую Лавру.

В Украине против Бандуры открыли уголовное дело после того, как он обвинил ВСУ в поджоге скита Святогорской лавры.

Идет наступление и южнее. Из Доломитного севернее Горловки противник вел штурм в направлении села Кодема (в сторону Бахмута), а также восточнее, в районе Новолуганского.

Новое наступление РФ под Харьковом

Уже второй день активизируется фронт под Харьковом.

Россияне продолжают контрнаступательные действия на севере Харьковской области. Сегодня утром поступила информация, что по направлению от российской границы штурмовал Избицкое, закрепился там на северных окраинах. Также был предпринят новый штурм Терновой.

Вчера была информация, что россияне атаковали Старицу и Рубежное в этом же районе

Сегодня днем в Минобороны Украины заявили, что поссийские войска закрепились на окраинах Старого Салтова.

Город находится на правом берегу Северского Донца, в 30 километрах на восток от Харькова. Ранее российские войска были оттеснены на левый берег. Но сейчас, как видим, смогли вновь закрепиться на правом берегу.

То есть, в тех районах, где раньше наступала украинская армия - на север и восток от Харькова - началось контрнаступление россиян. Пока к крупным подвижкам линии фронта оно не привело, однако тенденция очевидная: и на севере, и на востоке противник начинает поджимать украинскую оборону.

Под огнем Прилуки и Донецк. Обстрелы

Сегодня днем по Прилукам в Черниговской области был нанесен ракетный удар, после которого над городом стал подниматься "гриб" из дыма. Город обстреляли впервые с начала полномасштабного вторжения России.

По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, было зафиксировано три "прилета" российских ракет. При этом места попаданий местные власти не называют из соображений безопасности.

После ракетных ударов по Прилукам возник пожар. В близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию, опасаясь угрозы распространения огня.

Эвакуация была объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец. Вывезти оттуда собрались около 1000 человек.

Под огнем сегодня снова оказался Донецк. Жители сообщали о нескольких обстрелах сегодня днем.

Очевидцы публиковали в сети видео сильного задымления в результате удара. Сообщалось, что обстрел был в районе больницы Вишневского в Киевском районе. Туда сегодня били еще несколько раз.

Под обстрелом оказался и Буденовский район Донецка. Местные телеграм-каналы публиковали фото и видео последствий обстрела Майского рынка в этом районе.

В "ДНР" утверждают, что в 12:09 было выпущено три снаряда калибром 155 мм по Буденновскому району, а в 12:19 – четыре снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города.

При обстреле рынка, по предварительным данным "ДНР", погибли 3 человека.

Вот еще видео после сегодняшнего обстрела Донецка.

Его опубликовали в сети.

Оружие для Запада и дефицит БПЛА в России

Чем ближе к встрече министров обороны стан НАТО 15 июня в Брюсселе - тем активнее звучат разговоры о нехватке оружия для ВСУ. Причем говорится это как в Украине, так и на Западе .

Однако, хоть такие разговоры в последнее время поднимаются все чаще, к усилению поставок это не приводит. Почему - "Страна" разбиралась в сегодняшней статье. Три основных причины: во-первых, это может вызвать прямое столкновение Запада и России, во-вторых, нет гарантии, что миллиардные военные поставки помогут Украине одержать победу, в-третьих, запасы требуемых Украиной вооружений в самих странах НАТО не столь велики.

На что пока точно готов тратиться Запад - это на свои вооруженные силы.

Президент Франции Макрон поручил пересмотреть программу модернизации вооружений до 2025 года. Это необходимо из-за изменившейся ситуации, связанной со вторжением России в Украину.

"Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста", - сказал президент Франции.

Напомним, ранее аналогичные призывы прозвучали в Германии. Там хотят закрепить в Конституции специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для вооружения страны.

Причем, судя по всему, наращиваться в мире будут не только конвенциональные вооружения. Ядерные арсеналы стран мира в ближайшее время начнут расти, а риск их применения стал самым высоким за последние десятилетия.

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, причиной стала война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными державами.

"Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, и это очень тревожная тенденция", - говорится в отчёте организации.

Сегодня в России впервые на официальном уровне признали проблемы с использованием беспилотников в войне с Украиной.

Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что в России "с опозданием занялась их внедрением в войска". Он объяснил это тем, что "невозможно было все предугадать".

Но на сегодняшний день, по его словам, "у РФ есть все типы беспилотников военного назначения - разведывательных, ударных, тактических, оперативных". Правда, в российских телеграм-каналах ранее звучали другие настроения - что БПЛА продолжает сильно не хватать, как разведывательных (для корректировки огня артиллерии), так и ударных (для поражений огневых точек и техники противника).

Более того, российские блогеры, которые находятся в армии, говорят, что это одна из основных проблем российской армии, которая мешает ей ускорить наступление.

Судя по словам Борисова, российские власти эту проблему признают и пытаются решать. Ближайшее время покажет - насколько это получится.

Перспективы переговоров и окончания войны

Западная пресса продолжает бить тревогу из-за ситуации на фронте и пишет о слабеющем единстве вокруг Украины - из-за туманных перспектив этого конфликта.

Агентство Reuters опубликовало материал с заголовком "Что дальше? Союзники Украины разделились по поводу эндшпиля с Россией". В материале говорится, что в НАТО существуют как минимум четыре позиции относительно того, как действовать дальше:

1. Италия, Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, не взирая на условия.

2. Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения России.

3. Франция и Германия выступают за переговоры с Путиным при сохранении санкций.

4. США стремятся "ослабить Россию, но не добиваться смены режима".

Пока непонятно, к чему приходит эта полемика. Видимо, ответа ни у кого еще нет. Характерными стали слухи о визите в Киев представителей "умеренного крыла" - лидеров Франции, Германии и Италии. Упорно курсировала информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут втроем в Киев. Но официально это было опровергнуто.

Позже стало известно, что в Украину 15 июня приедет один Макрон, который накануне посетит Молдову. Напомним, на него в Украине обрушились с критикой после призыва "не унижать" Путина. Критиковали президента Франции в украинском МИД и на Банковой.

При этом, глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над Россией военным путем, сегодня согласился с Макроном.

"Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте", - сказал Боррель.

Он также заметил, что "мы должны продолжать разговаривать с Россией". Эта фраза вынесена в заголовок интервью, опубликованного на сайте внешнего ведомства ЕС.

В то же время цели Евросоюза в Украине - возврат к позициям 24 февраля, заявил Боррель. То есть, Россия должна отступить со всех захваченных после 24 февраля территорий. Еврокомиссар призвал поставлять Украине больше оружия. По его мнению, все войны заканчиваются миром, и к переговорам Украина должны подойти "с позиции силы".

В США тем временем говорят, что время для украинско-российских переговоров еще не наступило, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Она считает, что окончательным успехом в войне должно стать "поражение" России.

Клинтон считает неактуальной позицию Макрона о том, что западу не стоит "унижать Россию", и дать шанс на дипломатическое решение конфликта. Клинтон на это заявила, что "Путин давно перешел красную черту".

Договориться не могут даже по столь практическому вопросу как вывоз зерна из черноморских портов Украины. Сегодня первое судно с украинской кукурузой прибыло в Испанию с Балтики, куда груз доехал по суше.

Сообщается, что это первая партия зерна, которая шла по "новому морскому маршруту", то есть, через Балтийское море. Такой маршрут позволяет избежать блокады Россией портов Украины на Черном море. Однако он очень долгий и дорогой - транспортировка для производителей зерна из Украины по суше крайне затратна в сравнении с экспортом через заблокированные украинские порты.