В Харьковскую область россияне бросили тактические резервы и начали попытки наступления. Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, Старый Салтов русские не взяли, но берут населенные пункты в серой зоне.

Кроме того, основные усилия войска РФ сейчас сосредоточили на наступлении от Изюма на Славянск, где собрано 20 БТГ.

Также Арестович сообщил, что на Славянск пытается наступать группировка из Лимана, но ей предстоит форсирование Северского Донца на широком фронте, где она попадет под удар украинских М777.

Что касается Северодонецка, то он, по словам Арестовича, на данный момент перестал быть приоритетом для противника: там основной упор россияне перенесли на артиллерийские обстрелы.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.