В понедельник, 13 июня, в Украине идет уже 110-й день войны с Россией.

Основной накал сейчас в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Россияне пытаются взять город под полный контроль, а также контролировать трассу Лисичанск-Бахмут (единственный выезд из области на подконтрольную Украине территорию).

Продолжаются бои в районе Святогорска. Противник пошел в наступление на севере Харьковской области.

Практически ежедневно обстреливаются регионы в тылу.

Подробный анализ вчерашнего дня с прогнозами и сводкой боев читайте в наших итогах за 12 июня.

Ниже краткая лента сегодняшних новостей. Материал обновляется.

13 июня

09:21 Судя по всему, спутниковый интернет Starlink от Илона Маска позволяет украинским спецслужбам отслеживать мессенджеры и в целом гаджеты.

Луганский губернатор Сергей Гайдай рассказал, как СБУ в Лисичанске выявила порядка 50 человек, которые сидели в российских телеграм-каналах и загружали туда информацию.

Это были местные жители, которые пришли за украинской гуманитарной помощью в штабы, где оборудован интернет "Старлинк".

"Российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно так установлены во всех наших гумштабах... Приходили, брали гуманитарку, просили помощь – получали ее, и не выходя из штаба – изменяли Украине", - сообщил Гайдай.

Судя по всему, фиксация гаджетов со стороны СБУ происходила при подключении к Wi-Fi в гуманитарных штабах.

09:19 В России кинотеатры соращают время работы или работают в выходные. Некоторые - уже закрылись на фоне падения оборота, пишет ТАСС со ссылкой на бизнес-омбудсменов.

Напомним, киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal ушли с российского рынка и приостановили кинотеатральный прокат своих релизов на фоне вторжения РФ в Украину. Теперь их кино в РФ если показывают, то нелегально.

Ожидается, что к концу 2022 года убыток отрасли составит 11,1 млрд рублей (5,7 млрд грн).

В апреле руководства киносетей обращалось к правительству России за господдержкой в 6,5 млрд рублей, но Минфин отказал, отдав приоритет "первоочередным задачам".

09:05 Британская разведка считает, что в ближайшие месяцы форсирование рек станет одним из наиболее важных определяющих факторов в Украине.

90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец. Для достижения успеха придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо штурмовое форсирование рек.

Украинским силам часто удавалось подорвать мосты перед отступлением, в то время как Россия изо всех сил пыталась наладить крупномасштабные переправы через реки под обстрелами.

08:55 Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший к победе над Россией военным путем, заявил, что нужно вести переговоры с Москвой. И согласился с утверждением президента Франции, что Россию "нельзя унижать".

"Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте", - сказал Боррель.

Он также заметил, что "мы должны продолжать разговаривать с Россией". Эта фраза вынесена в заголовок интервью, опубликованного на сайте внешнего ведомства ЕС.

В то же время цели Евросоюза в Украине - возврат к позициям 24 февраля, заявил Боррель. То есть, Россия должна отступить со всех недавно захваченных территорий. Еврокомиссар призвал поставлять Украине больше оружия. По его мнению, все войны заканчиваются миром, и к переговорам Украина должны подойти "с позиции силы".

08:37 Назначенные Россией "власти" захваченных районов Запорожской области заявили, что "обнуляют" кредиты, которые брались местными жителями в украинских банках.

Отметим, что даже без этого решения оплачивать кредит на оккупированных территориях было бы физически невозможно.

08:20 Украина не ожидала нападения России по широкому фронту и предполагала, что вторжение ограничится востоком Украины.

Об этом в интервью белорусскому изданию "Зеркало" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Разведданные показывали, что Россия была готова к нападению весь последний год. Но вопрос был в объеме вторжения. Мы полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины", - сообщил Подоляк.

Также Украина не ожидала, что Беларусь предоставит свою территорию для вторжения.

"Объективно мы не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину", - сказал советник Ермака.

Отметим, что о нападении на Киев Украину предупреждали американцы. Об этом вспоминал глава ЦРУ Уильям Бернс. А Байден на днях заявил, что Зеленский не верил его предупреждениям о вторжении в целом.

08:09 Ядерные арсеналы стран мира в ближайшее время начнут расти, а риск их применения стал самым высоким за последние десятилетия.

Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Причиной стала война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными державами.

"Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, и это очень тревожная тенденция", - говорится в отчёте организации.

08:08 Страны НАТО передали Украине 150 гаубиц калибра 155 миллиметров. Об этом в интервью DW рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Он также заявил, что для контрнаступления Украине нужно 100 систем ракетно-залпового огня (США на данный момент обещали прислать только четыре).

Именно с отсутствием такого вооружения Сак связал ситуацию в Северодонецке, где бои могли быть со стороны ВСУ более "динамичными".

По его словам, Украина контролирует территорию завода "Азот" в Северодонецке.

08:07 Ночной удар по Зеленодольску в Криворожском районе.

После залпа кассетными боеприпасами пять человек ранено, один погиб.

Попадания по жилым домам и другим объектам, сообщил представитель Зеленодольской ОТГ Дмитрий Невеселый.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 13 июня. Основные моменты:

1. Противник продолжает контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По направлению от российской границы штурмовал Избицкое, закрепился там на северных окраинах.

2. Продолжались попытки россиян взять Долину и Богородичное на севере Донецкой области. Идут артиллерийские удары по Маякам в 10 километрах к северу от Славянска. И по Серебрянке под Северском. Там, по данным Генштаба, находятся позиции ВСУ.

3. В Северодонецке противник "имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются".

4. В Луганской области ВСУ отбили наступление на Врубовку из Камышевахи и Викторовки. Враг также наступает на Золотое (судя по предыдущим сводкам - с востока, от Орехового).

5. Из Доломитного севернее Горловки враг вел штурм в направлении села Кодема (в сторону Бахмута), а также восточнее, в районе Новолуганского.