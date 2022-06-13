Из-за нового наступления россиян на севере Харьковской области Харьков вновь оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии противника.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Плохие новости для харьковчан: по городу начала бить ствольная артиллерия, бьет непрерывно дней 5-6. Постоянно несем потери. До этого били "Ураганами" и "Смерчами" с российской территории, а сейчас опять ствольная пошла", – сказал он.

"На Харьковском направлении маленькая "зрада": они (россияне - Ред.) радостно "просуваются" потихоньку. Берут населенные пункты в серой зоне, которые мы особо не удерживали", – добавил Арестович.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.