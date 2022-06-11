Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новое объяснение для Запада, почему союзники должны поставлять больше оружия и не допустить победы Путина.

Об этом Арестович сказал в эфире "Фейгин Live".

"Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И кто тогда эту объединённую силу да плюс ещё Беларусь, в Европе сможет остановить?", - задается вопросом Арестович и добавляет, что Польша, Прибалтика, Британия и США понимают это, а потому активно и помогают Украине.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович находится в бешенстве из-за медлительности Запада в поставках оружия Украине.

Также "Страна" сообщала, что по словам Арестовича, потери российской армии в три раза превышают потери Вооруженных сил Украины.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.