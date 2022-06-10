Российское командование на данный момент не перебрасывает личный состав в Северодонецк, поскольку его главная цель - окружить всю группировку украинских войск в Луганской области.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Они не перебрасывают личный состав в Северодонецк, усиливая там только артиллерийскую группировку. Их задача - сосредоточиться на выходе на Северск и захлопнуть оперативное окружение. Ну, и наступать от Изюма на Славянск", - сказал он.

По словам Арестовича, сегодня россияне уже вели наступление со стороны Изюма, но пока с тактическими целями.

Также он сообщил, что основные усилия противник прилагает для перерезания трассы Бахмут - Лисичанск, где россияне сегодня немного продвинулись вперед.

Ранее мы писали, что по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник хочет захватить Северодонецк к 22 июня.

Также "Страна" сообщала, что войска РФ продвигаются в районе Бахмута и атакуют в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.