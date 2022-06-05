ВСУ контролируют уже половину Северодонецка и продолжают контрнаступление. Но россияне "попытаются сравнять Луганщину в землей в ближайшие пять дней".

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Командующий армией РФ получил две задачи – к 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут. Сейчас эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек", - заявил Гайдай.

Ранее Гайдай заявил, что Украина может отбить Северодонецк, но город не имеет "огромного стратегического значения".

А журналисты заявили. что "Слуга народа" Марьяна Безуглая в Северодонецке раздает задачи украинским военным.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.