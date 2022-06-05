Российский военный журналист Александр Сладков назвал имя генерала армии РФ, который погиб в ходе боя в направлении трассы Бахмут-Лисичанск.

В своем телеграм-канале журналист заявил, что погибший - генерал-майор, выходец из ВДВ Роман Кутузов, начальник штаба 29-й общевойсковой армии.

По его информации, это четвертый российский генерал, погибший в бою c начала войны в Украине.

Ранее ВВС со ссылкой на источники сообщало, что в небе над Украиной сбили российского генерал-майора - летчика Боташева.

А разведка США утверждала, что украинские военные убили от восьми до десяти российских генералов.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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