Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не может подтвердить отстранения от командования российской группировкой в Украине Александра Дворникова.

О том, что генерала сняли с должности, сообщала американская газета New York Times.

Также советник главы ОП не подтвердил и не опроверг ранения "главы ДНР" Дениса Пушилина в Лимане.

"Собираем информацию", - сообщил Арестович.

Также Арестович не верит сообщениям западных СМИ о том, что Путин лично управляет военными операциями.

"Контроль да, управление нет. Присматривает точно, пинает ГРУ, ФСБ, но так, чтобы он полки по карте перемещал, не верю", - заявил советник главы ОП.

Ранее мы писали, что Песков опровергает неосведомленность Путина о реальном положении войск РФ в Украине.

Также "Страна" сообщала, что Алексей Арестович считает, что Россия проиграла "спецоперацию", но пытается выиграть войну.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.