Местные паблики "ДНР", в том числе официальные, пишут о гибели высокопоставленного командира "республики". Однако фамилия пока не называется.

Депутат Госдумы России Дмитрий Саблин в своем Телеграм-канале назвал только имя - Роман.

Ранее служащие мобилизационного резерва "ДНР", оказавшиеся в Херсонской области, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину как к "офицеру КГБ, который в 1989 году отстоял своих подчинённых". Военные жаловались, что их бросили на передовую, а командование их просьбы не воспринимало. Зачитывавший обращение мужчина заявил, что служащие 1-й роты 5-го стрелкового батальона 113-го полка резерва были мобилизованы без прохождения медицинской комиссии.

Напомним, война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.